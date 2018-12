Condividi | Red 11:16 Proseguono in Conservatorio gli appuntamenti con l’ottavo Festival pianistico, dedicato quest’anno a Claude Debussy nel centenario della morte. Questa sera, Gianluca Floris incontra Stefano Figliola. Il pianista sarà in concerto mercoledì A Cagliari, prosegue il Festival pianistico



CAGLIARI - Oggi (lunedì), proseguono nel Conservatorio di Cagliari gli appuntamenti con l’ottavo Festival pianistico, dedicato quest’anno a Claude Debussy nel centenario della morte. Alle 18, nell’aula magna, il presidente dell’istituzione musicale cagliariana Gianluca Floris incontrerà il pianista Stefano Figliola nell'ambito delle “Conversazioni pianistiche”.



Sempre Figliola sarà al pianoforte mercoledì 5, alle 18, nell’auditorium del Conservatorio, per la serata conclusiva della seconda parte dell'Opera pianistica di Maurice Ravel. Il programma proporrà la “Pavane pour un infante defunte” la “Sonatine” il “Menuet sur le nom de Haydn”, il “Prelude”, i “Valses nobles et Sentimentales” ed i “Miroirs”. Il Festival pianistico del Conservatorio nasce da un progetto proprio di Stefano Figliola, docente di pianoforte nell’istituzione musicale cagliaritana. La manifestazione è divenuta negli anni un sicuro riferimento per quel pubblico che sempre più numeroso e attento ne ha seguito le precedenti edizioni.



Il festival quest’anno conta sulla collaborazione con i Dipartimenti di Teoria e analisi, composizione, direzione e musicologia, Strumenti ad arco e a corda, con la Sezione interdipartimentale di Discipline d'insieme e con l'Istituto di Alta formazione artistica e musicale Conservatorio di musica “Giuseppe Verdi” di Como. L’ingresso è libero e gratuito. Per ulteriori informazioni, si può telefonare al numero 070/493118.



Nella foto: Stefano Figliola Commenti CAGLIARI - Oggi (lunedì), proseguono nel Conservatorio di Cagliari gli appuntamenti con l’ottavo Festival pianistico, dedicato quest’anno a Claude Debussy nel centenario della morte. Alle 18, nell’aula magna, il presidente dell’istituzione musicale cagliariana Gianluca Floris incontrerà il pianista Stefano Figliola nell'ambito delle “Conversazioni pianistiche”.Sempre Figliola sarà al pianoforte mercoledì 5, alle 18, nell’auditorium del Conservatorio, per la serata conclusiva della seconda parte dell'Opera pianistica di Maurice Ravel. Il programma proporrà la “Pavane pour un infante defunte” la “Sonatine” il “Menuet sur le nom de Haydn”, il “Prelude”, i “Valses nobles et Sentimentales” ed i “Miroirs”. Il Festival pianistico del Conservatorio nasce da un progetto proprio di Stefano Figliola, docente di pianoforte nell’istituzione musicale cagliaritana. La manifestazione è divenuta negli anni un sicuro riferimento per quel pubblico che sempre più numeroso e attento ne ha seguito le precedenti edizioni.Il festival quest’anno conta sulla collaborazione con i Dipartimenti di Teoria e analisi, composizione, direzione e musicologia, Strumenti ad arco e a corda, con la Sezione interdipartimentale di Discipline d'insieme e con l'Istituto di Alta formazione artistica e musicale Conservatorio di musica “Giuseppe Verdi” di Como. L’ingresso è libero e gratuito. Per ulteriori informazioni, si può telefonare al numero 070/493118.Nella foto: Stefano Figliola