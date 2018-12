Condividi | Red 9:12 Il portacolori della Bc Angelo Roth Alghero, ha conquistato il nono posto ai Campionati Italiani 2018 Junior ed Under di badminton, disputatisi al PalaBadminton di Milano Badminton: Antonio Roma ai Campionati italiani giovanili



ALGHERO - Antonio Roma, atleta della Bc Angelo Roth Alghero, ha conquistato il nono posto ai Campionati Italiani 2018 Junior ed Under di badminton, disputatisi al PalaBadminton di Milano. Un importante traguardo per il forte giocatore algherese, che ha ben figurato nel singolare maschile, categoria Junior, battendo al primo turno Sheng Da Dong, de “Le Saette” di Misterbianco (Catania) ed arrendendosi al secondo turno, dopo una bella partita, ad Enrico Baroni (Gsa Chiari), numero 6 della classifica unica italiana, e compenente della Nazionale.



Continua la crescita degli atleti della compagnia algherese, che hanno conquistato un gran numero di medaglie anche ai recenti Campionati regionali Junior e Under disputati a Luras. Nel singolare maschile Junior, oro ad Antonio Roma ed argento ad Alessandro Garau; singolare femminile Junior, oro a Livia Meloni ed argento a Dalila Maltana; singolare maschile Under 17, primo posto a Luigi Trabanelli della Shalom onlus di Calangianus e secondo per Gianluca Murineddu della Bc Roth; singolare femminile Under 17, doppietta per la Shalom Calangianus, con Enrica Manca e Federica Carta.



Anche nei doppi, categoria under 17, importanti vittorie per la Bc Angelo Roth, che conquista la medaglia d'oro sia nel doppio maschile (con la coppia Alessandro Garau-Davide Murineddu), sia nel doppio misto (con Livia Meloni e Davide Murineddu). Ivan Sotgiu continua a confermarsi giocatore di alto livello, conquistando il nono posto sia nel singolare che nel doppio maschile, nel quarto torneo ed ultimo Superseries 2018, svoltosi ad Acqui Terme, e conservando la 13esima posizione nella classifica unica nazionale.