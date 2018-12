Condividi | Red 7:07 «Uffici ampi e moderni per le nuove sfide in agricoltura», preannunciano i vertici regionali dell´associazione di categoria, in vista del vernissage di questa mattina Inaugurazione nuova sede Coldiretti a Ghilarza



GHILARZA - Sarà inaugurata questa mattina (lunedì), la nuova sede Coldiretti della zona di Ghilarza. Alle 10.30, il direttore regionale Coldiretti Luca Saba, con il presidente provinciale Giovanni Murru, il vicedirettore Emanuele Spanò, il sindaco di Ghilarza Alessandro Defrassu, il consigliere ecclesiastico don Fabio Marras ed il parroco di Ghilarza don Paolo Contini ed a tutti i presidenti di sezione Coldiretti dei Comuni del Ghilarzese, taglieranno il nastro che segnerà ufficialmente l’apertura dei nuovi locali dell'organizzazione agricola, che da Via Nuoro si trasferisce in Via Cagliari.



Seguirà la benedizione dello stabile e degli uffici da parte di don Marras ed un rinfresco con prodotti locali sotto i gazebo di Campagna amica. Per Murru e Spanò, una sede ampia, moderna e funzionale è indispensabile per assicurare migliori servizi ai soci ed assolvere alle nuove sfide sindacali che attendono l’agricoltura.



Il territorio del Ghilarzese si caratterizza per i numerosi allevamenti zootecnici (soprattutto bovini ed ovini) e per una olivicoltura in continua crescita, anche qualitativa. «La rappresentanza e i servizi ai soci – concludono i dirigenti Coldiretti- necessita anche di spazi idonei e sempre più all’altezza delle accresciute richieste di consulenza e sindacali da parte delle aziende agricole, qualità di eccellenza che la nuova e ampia sede di Ghilarza potrà garantire». Commenti GHILARZA - Sarà inaugurata questa mattina (lunedì), la nuova sede Coldiretti della zona di Ghilarza. Alle 10.30, il direttore regionale Coldiretti Luca Saba, con il presidente provinciale Giovanni Murru, il vicedirettore Emanuele Spanò, il sindaco di Ghilarza Alessandro Defrassu, il consigliere ecclesiastico don Fabio Marras ed il parroco di Ghilarza don Paolo Contini ed a tutti i presidenti di sezione Coldiretti dei Comuni del Ghilarzese, taglieranno il nastro che segnerà ufficialmente l’apertura dei nuovi locali dell'organizzazione agricola, che da Via Nuoro si trasferisce in Via Cagliari.Seguirà la benedizione dello stabile e degli uffici da parte di don Marras ed un rinfresco con prodotti locali sotto i gazebo di Campagna amica. Per Murru e Spanò, una sede ampia, moderna e funzionale è indispensabile per assicurare migliori servizi ai soci ed assolvere alle nuove sfide sindacali che attendono l’agricoltura.Il territorio del Ghilarzese si caratterizza per i numerosi allevamenti zootecnici (soprattutto bovini ed ovini) e per una olivicoltura in continua crescita, anche qualitativa. «La rappresentanza e i servizi ai soci – concludono i dirigenti Coldiretti- necessita anche di spazi idonei e sempre più all’altezza delle accresciute richieste di consulenza e sindacali da parte delle aziende agricole, qualità di eccellenza che la nuova e ampia sede di Ghilarza potrà garantire».