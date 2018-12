Condividi | Red 22:13 Settima vittoria in altrettante partite disputate per la compagine algherese, capolista del girone B del campionato di serie C2, che batte 3-1 ad Usini la Futsal Sassari Calcio a 5: L´Audax gioca il settebello



ALGHERO - Settima vittoria in altrettante partite disputate per l'Audax Algherese, capolista del girone B del campionato di serie C2 di calcio a 5, che batte 3-1 la Futsal Sassari ad Usini. Dopo un primo tempo chiuso a reti bianche, la sfida sul parquet del Palazzetto Sa Maja di Via Falcone si accende nella ripresa.



Al 10', è Ivo Sanna a sbloccare il risultato. Passano nove minuti e Deruda timbra il raddoppio. Al 24', algheresi sfortunati: un'autorete riapre il match. Ma, pochi minuti dopo, Andrea Sanna chiude virtualmente la sfida su calcio di punizione, per il 3-1 finale.



FUTSAL SASSARI-AUDAX ALGHERESE 1-3:

FUTSAL SASSARI: Arru, Branca, Canu, Delogu, Faiazza, Favini, Fois, Mojoudi, Pieroni, Ruiu, Sanna, Scarpa.

AUDAX ALGHERESE: Puledda, Moro, Santucciu, Roma, Ivo Sanna, Stefano Oggianu, Toro, Salvatore, Michael Oggianu, Deruda, D'Alessandro, Andrea Sanna.

RETI: 10'st Ivo Sanna, 19'st Deruda, 24'st (aut.), 30' Andrea Sanna. Commenti ALGHERO - Settima vittoria in altrettante partite disputate per l'Audax Algherese, capolista del girone B del campionato di serie C2 di calcio a 5, che batte 3-1 la Futsal Sassari ad Usini. Dopo un primo tempo chiuso a reti bianche, la sfida sul parquet del Palazzetto Sa Maja di Via Falcone si accende nella ripresa.Al 10', è Ivo Sanna a sbloccare il risultato. Passano nove minuti e Deruda timbra il raddoppio. Al 24', algheresi sfortunati: un'autorete riapre il match. Ma, pochi minuti dopo, Andrea Sanna chiude virtualmente la sfida su calcio di punizione, per il 3-1 finale.FUTSAL SASSARI: Arru, Branca, Canu, Delogu, Faiazza, Favini, Fois, Mojoudi, Pieroni, Ruiu, Sanna, Scarpa.AUDAX ALGHERESE: Puledda, Moro, Santucciu, Roma, Ivo Sanna, Stefano Oggianu, Toro, Salvatore, Michael Oggianu, Deruda, D'Alessandro, Andrea Sanna.RETI: 10'st Ivo Sanna, 19'st Deruda, 24'st (aut.), 30' Andrea Sanna.