Serie D: derby regionale al Latte Dolce

SASSARI – Il derby regionale va al Latte Dolce. Nel match valido per la 15esima giornata del girone G del campionato di serie D, disputato al Vanni Sanna, la compagine sassarese ha battuto 2-1 il Castiadas. Alle reti di Masala e Palmas ha risposto solo quella di Mesina.



PRIMO TEMPO. Il Castiadas si mostra subito propositivo, Piga serve Masala in area ma l'impatto non è felice. Al 10', Palmas va vicino al vantaggio, Idrissi si salva anche con un po' di fortuna. Dieci minuti dopo, Masala trova l'incornata vincente: 1-0 Latte Dolce. Ancora sassaresi in avanti, Palmas riceve bene in area, ma non trova il tempo della battuta. Al 33', Palmas timbra il tabellino con la sua specialità: diagonale perfetto su servizio di Bianchi, bravo in precedenza a rubare palla agli avversari e impostare l'azione rivelatasi poi vincente: 2-0. Palla recuperata dal Castiadas sulla mediana, lancio per Mesina che al volo tenta il gran colpo: pallone fuori di poco. Piga prova la conclusione dalla lunga distanza, alta. Duro intervento di Steri su Masala: giallo per il numero 6 del Castiadas. Dopo un minuto di recupero, si torna negli spogliatoi sul 2-0.



SECONDO TEMPO. In apertura di ripresa, mister Puccica inserisce Sau al posto di Manca e, al 49', Figos per Ragatzu. Poi, un suo collaboratore viene allontanato dalla panchina per proteste. Al 59', Sartor da fiato a Palmas. Cordeddu falloso su Bianchi: giallo. Al 64', un'incomprensione fra Patacchiola e Garau da via libera a Mesina che, con la palla a terra e la strada spianata, deposita in rete il 2-1. Il Castiadas va vicino al pareggio pochi istanti dopo, ma l'occasione sfuma. Bella palla per Cabeccia: ottimo il tempo, bello il tiro, ma Idrissi para a terra. Punizione di Manca ad impennarsi sulla traversa. Al minuto 81, Gadau rileva Piga ed Aiana per Steri. Meritato riposo e applausi anche per Masala, che a tre minuti dalla fine lascia il posto a Scanu. Sessanta secondi fopo, Dentro Marcangeli per Scognamillo e Camba per Pinna. L'arbitro concede 5' di recupero, ma nonostante l'ultimo brivido, il risultato non cambia.



SASSARI LATTE DOLCE-CASTIADAS 2-1:

SASSARI LATTE DOLCE: Garau, Pireddu, Patacchiola, Cabeccia, Bianchi, Antonelli, Piga (36'st Gadau), Masala (42'st Scanu), Scognamillo (43'st Marcangeli), Palmas (14'st Sartor), Tuccio. Allenatore Mario Pompili.

CASTIADAS: Idrissi, L.Pinna (43'st Camba), N.Manca, Carboni, Pinna, Steri (36'st Aiana), Cordeddu, Carrus, Mesina, Ragatzu (4'st Figos), D.Manca (1'st Sau). Allenatore Rosolino Puccica.

ARBITRO: Federico Cosseddu di Nuoro.

RETI: 20' Masala, 33' Palmas, 19'st Mesina.



