Condividi | Red 20:23 Trasferta con sconfitta per la compagine algherese, che ritorna dal campo etneo con un solo punto in valigia. La gara è stata vinta dai padroni di casa per 31-25. In classifica restano invariate le prime posizioni, con gli algheresi sempre terzi. Allunga in vetta la Capitolina Rugby: Amatori ko a Catania



ALGHERO - Sconfitta esterna per l’Amatori Alghero che sul campo del Bingo family Amatori Catania ha perso 31-25 nel match valido per la quinta giornata del girone 3 del campionato di serie A di rugby. I siciliani hanno fatto valere il fattore campo (si è giocato su quello del Cus e non sul Santa Maria Goretti, interessato dal rifacimento del manto) e hanno lasciato solo un punto a Serra e compagni.



La partita vede la formazione algherese partire bene: al 5', il tongano Oneone trova la via della meta che, con la trasformazione di Micheli, fa guadagnare i primi 7punti ai catalani. I padroni di casa non stanno a guardare e nel giro di 7' vanno in meta per due volte; la prima con Giammario e l’altra con Mammana, entrambe trasformate da Madero, per il momentaneo 14-7. L’Alghero va sotto e cerca di inseguire e al 33’ Pesapane si invola in meta. Cinque minuti dopo, un lampo etneo, ancora con Giammario e Madero, per il 21-12 che chiude il primo tempo.



Nella ripresa, l’Alghero prova ad accorciare le distanze con Micheli su piazzato (44’) al quale risponde allo stesso modo il Catania con Madero. Passano altri quattro minuti ed i catanesi vanno di nuovo in meta con Giammario (e Madero trasforma). Nell’ultima mezz’ora, gli algheresi tentano il tutto per tutto, giocano, spingono e restano all’interno dei 22metri locali fino alla fine delle ostilità. In questo frangente, si vedono assegnare una meta tecnica al 64’ e poi arriva il piazzato di Micheli per il 31-25 finale.



Dopo questa giornata, la classifica non cambia, con la capolista Unione Capitolina (vincente sulla Primavera) in vetta, con quattro punti di vantaggio sul Pesaro (sconfitto dall'Aquila), cinque sull’Alghero e sette sul Catania. Domenica 9 dicembre, a Maria Pia, arrivano i Cavalieri Prato Sesto.



BINGO FAMILY AMATORI CATANIA–AMATORI ALGHERO 31-25:

BINGO FAMILY AMATORI CATANIA: Arrigo, Borina, G.Sapuppo, Camino, Bognanni, Madero, Giammario, S.Sapuppo, Matuk, Cosentino, Giustolisi, Mammana, Florio, Hliwa, Mistretta. Coach Giuseppe Costantino.

AMATORI ALGHERO: Micheli, R.Madeddu (33’st Arru), Serra, Delrio, Pesapane, Oneone, Bortolussi (35’ Anversa), Fernandez, Sciacca, Ceglia, Fall, Tesu (10’st Paco), Prette, Spirito (29’st Gabbi), Ilie (10’st Salaris). Coach Tino Paoletti.

ARBITRO: Leonardo Masini di Roma.

