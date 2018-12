Condividi | Mariangela Pala 11:01 E’ morto mentre tentava di fuggire dalle fiamme che avevano invaso l’appartamento. Non c’è l’ha fatta Gavino Cau, il giovane di 25 anni intossicato dal fumo della sua abitazione all’ultimo piano di una palazzina di via Piemonte Tragedia a Porto Torres: giovane muore nell´incendio della sua casa



PORTO TORRES - E’ morto mentre tentava di fuggire dalle fiamme che avevano invaso l’appartamento. Non c’è l’ha fatta Gavino Cau, il giovane di 25 anni intossicato dal fumo della sua abitazione all’ultimo piano di una palazzina di via Piemonte, nel quartiere del Villaggio Satellite. Con lui anche la madre, una casalinga di 56 anni ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Sassari.



Attimi di terrore per i residenti che hanno dato l’allarme quando poco dopo le tre del mattino si sono accorti dell’incendio divampato al terzo piano della palazzina, un incendio violento che non ha lasciato scampo al ragazzo che ha tentato di raggiungere la porta di ingresso per salvarsi. Ha gridato aiuto più volte ma le fiamme gli hanno impedito di raggiungere l’uscita. Vittima dell’incendio anche il suo cagnolino: alcuni vicini lo hanno sentito abbaiare e poi più nulla.



I Vigili del Fuoco del distaccamento di Porto Torres e del comando provinciale di Sassari chiamati intorno alle 4 del mattino hanno avuto difficoltà ad entrare nell'appartamento, il fuoco partito probabilmente dalla camera da letto aveva invaso l'intera abitazione e quando i pompieri sono riusciti ad entrare all'interno hanno trovato il ragazzo con la madre riversi per terra. Il medico del 118 giunto con l'ambulanza, non ha potuto far altro che constatare il decesso del giovane. La mamma invece è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso di Sassari. Non sono chiare le ragioni del rogo, si pensa ad un corto circuito partito dalla camera da letto. Sul caso indagano i carabinieri.