Dopo 27 anni Alghero ha il Referendum

S.O. 17:40



ALGHERO - Ci sono voluti 27 anni, quasi 28. Ma alla fine anche nella città di Alghero i residenti potranno esprimersi liberamente e autonomamente attraverso il Referendum consultivo popolare. E' una forma di partecipazione attiva della popolazione alle scelte strategiche su temi di importanza generale, che potrà essere proposto tanto dal Consiglio quanto dai singoli cittadini.



Seppur presente dal 1991 infatti, l'istituto non era mai stato regolamentato. Fino a ieri, quando il Consiglio comunale presieduto da Matteo Tedde, come proposto dalla Giunta Bruno, ha approvato il regolamento che disciplina le modalità e le fasi procedimentali per l’indizione e lo svolgimento del Referendum consultivo popolare previsto dall’art. 60 dello Statuto Comunale.



Cittadini in prima linea, potranno infatti partecipare direttamente alle scelte sul futuro della città. Il Referendum è certamente una forma di partecipazione diretta che avvicina i cittadini alle istituzioni e garantisce quel coinvolgimento da sempre auspicato (ma mai fino ad oggi ricercato) su grandi temi di carattere non solo economico, potenzialmente in grado d'interessare l'intera comunità locale.



Il primo quesito che potrà essere presentato ufficialmente all'attenzione della cittadinanza di Alghero, riguarda proprio la SS291. Sempre nel consiglio di venerdì, infatti, l'Aula ha anche dato il via libera formale al quesito referendario proposto dal Sindaco e dalla Giunta, circa la volontà della cittadinanza di vedere completato a 4 corsie il tracciato della Strada Statale 291 Sassari-Alghero.