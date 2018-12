Condividi | Red 18:27 Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, le Fiamme gialle di Cagliari hanno concluso due verifiche fiscali nei confronti di altrettante realtà commerciali del capoluogo regionale e nell’hinterland orientale, operanti rispettivamente nel campo del giardinaggio e dell’edilizia Cagliari: maxi-evasione da 662mila euro



CAGLIARI - Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, le Fiamme gialle di Cagliari hanno concluso due verifiche fiscali nei confronti di altrettante realtà commerciali del capoluogo regionale e nell’hinterland orientale, operanti rispettivamente nel campo del giardinaggio e dell’edilizia. In entrambe le circostanze, l’azione dei finanzieri è stata orientata alla verifica del corretto adempimento delle disposizioni tributarie ai fini dell’Iva e delle imposte dirette.



La prima attività ispettiva, riguardante gli anni 2015 e 2016, è stata avviata sulla scorta di un target segnalato ed elaborato a livello centrale con riguardo ad un’analisi effettuata su una platea di contribuenti, la cui posizione, censita nelle diverse banche dati del Corpo, presentava indici di anomalia per quel che riguarda la presentazione delle previste dichiarazioni dei redditi ed Iva. Nell’altro caso, invece, i controlli, effettuati per il solo 2016, hanno avuto origine dopo l’elaborazione di numerose informazioni acquisite durante le quotidiane attività di controllo economico del territorio.



Nella prima circostanza, i finanzieri hanno accertato che la società verificata ha occultato al Fisco ricavi per complessivi 343.072euro e dichiarato un'Iva inferiore a quella reale per complessivi 13.041euro; la seconda, invece, è risultata non aver dichiarato guadagni per 319.678euro, con una conseguente evasione Iva per 4.913euro, nonché non aver versato ritenute previdenziali ed assistenziali relative ai propri dipendenti per 8.511euro. Entrambe le società verificate sono state indicizzate come "evasore totale", in virtù dell'omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'Iva.