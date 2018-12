Condividi | Red 21:22 Mercoledì mattina, è in programma la presentazione dell’opera al Museo di Piazza Santa Caterina, in vista degli spettacoli di venerdì sera e domenica pomeriggio, al Teatro Comunale di Sassari La Bohème, capolavoro in Pinacoteca



SASSARI - Sarà la Pinacoteca nazionale di Sassari, in Piazza Santa Caterina, ad ospitare, mercoledì 5 dicembre, alle 11, la presentazione della “Bohème” di Giacomo Puccini. L’opera, in cartellone al Teatro Comunale venerdì 7 alle 20.30 e domenica 9 alle 16.30, chiuderà la Stagione 2018 dell’Ente concerti “Marialisa de Carolis”.



All’incontro, come sempre gratuito ed aperto a tutti, parteciperanno il regista dell’allestimento sassarese Matteo Mazzoni ed il direttore dell’Orchestra dell’Ente concerti Michael Balke, con la musicologa Paola Cossu. Si conclude così il ciclo di presentazioni che la direzione artistica dell’Ente concerti ha voluto portare in alcuni luoghi di alta cultura della città, in un simbolico incontro tra istituzioni.



Dal Liceo musicale che ha ospitato “L’italiana in Algeri” all’Accademia di belle arti per “La cambiale di matrimonio”, dal Liceo Azuni per “Rigoletto” alla Biblioteca comunale per i “Carmina Burana”, tutti gli incontri hanno ottenuto un grande successo, coinvolgendo in particolare gli studenti ed avvicinandoli così al mondo della musica classica e dell’opera, in forma completamente gratuita. Commenti SASSARI - Sarà la Pinacoteca nazionale di Sassari, in Piazza Santa Caterina, ad ospitare, mercoledì 5 dicembre, alle 11, la presentazione della “Bohème” di Giacomo Puccini. L’opera, in cartellone al Teatro Comunale venerdì 7 alle 20.30 e domenica 9 alle 16.30, chiuderà la Stagione 2018 dell’Ente concerti “Marialisa de Carolis”.All’incontro, come sempre gratuito ed aperto a tutti, parteciperanno il regista dell’allestimento sassarese Matteo Mazzoni ed il direttore dell’Orchestra dell’Ente concerti Michael Balke, con la musicologa Paola Cossu. Si conclude così il ciclo di presentazioni che la direzione artistica dell’Ente concerti ha voluto portare in alcuni luoghi di alta cultura della città, in un simbolico incontro tra istituzioni.Dal Liceo musicale che ha ospitato “L’italiana in Algeri” all’Accademia di belle arti per “La cambiale di matrimonio”, dal Liceo Azuni per “Rigoletto” alla Biblioteca comunale per i “Carmina Burana”, tutti gli incontri hanno ottenuto un grande successo, coinvolgendo in particolare gli studenti ed avvicinandoli così al mondo della musica classica e dell’opera, in forma completamente gratuita.