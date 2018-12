Condividi | Red 17:16 Un uomo, già noto alle Forze dell´ordine, è stato tratto in arresto su ordine di carcerazione emesso dal magistrato di sorveglianza di Cagliari e gli è stata revocata la misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali alla quale era sottoposto Viola l´affido in prova: 50enne in manette



SADALI - Dopo reiterate violazioni delle prescrizioni imposte per l’affidamento in prova ai servizi sociali che hanno costretto i militari della Stazione Carabinieri di Sadali ed Esterzili ad informare ripetutamente l’Autorità giudiziaria, un 50enne, già noto alle Forze dell'ordine, è stato tratto in arresto su ordine di carcerazione emesso dal magistrato di sorveglianza di Cagliari e gli è stata revocata la misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali alla quale era sottoposto. Successivamente alla notifica del provvedimento emesso, per il 50enne si sono aperte le porte della Casa circondariale di Lanusei. Il risultato operativo è strettamente collegato alla capillare attività di controllo del territorio quotidianamente svolta, tesa a garantire sicurezza e rispetto della legalità. Commenti SADALI - Dopo reiterate violazioni delle prescrizioni imposte per l’affidamento in prova ai servizi sociali che hanno costretto i militari della Stazione Carabinieri di Sadali ed Esterzili ad informare ripetutamente l’Autorità giudiziaria, un 50enne, già noto alle Forze dell'ordine, è stato tratto in arresto su ordine di carcerazione emesso dal magistrato di sorveglianza di Cagliari e gli è stata revocata la misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali alla quale era sottoposto. Successivamente alla notifica del provvedimento emesso, per il 50enne si sono aperte le porte della Casa circondariale di Lanusei. Il risultato operativo è strettamente collegato alla capillare attività di controllo del territorio quotidianamente svolta, tesa a garantire sicurezza e rispetto della legalità.