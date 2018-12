Condividi | Dir 14:41 E´ convocata per lunedì mattina, nella Sala del sindaco, a Porta Terra, la conferenza stampa di presentazione del progetto relativo alle “Celebrazioni dei 150 anni dalla morte di Giuseppe Manno” Alghero celebra Giuseppe Manno



ALGHERO - E' convocata per lunedì 3 dicembre, alle 11.30, nella Sala del sindaco, a Porta Terra, la conferenza stampa di presentazione del progetto relativo alle “Celebrazioni dei 150 anni dalla morte di Giuseppe Manno”. Il progetto intende valorizzare le molteplici anime del Manno attraverso un programma di iniziative che, con vari linguaggi e generi diversi, ripercorre la sua lunga esperienza letteraria, storiografica, politica ed amministrativa, ma anche molti aspetti della sua vita privata rintracciabili nei vari scritti e nelle lettere ritrovate, il rapporto con la moglie Tarsilla, l’amore per il violino ed il suo costante sguardo verso la sua amata Alghero e la Sardegna.



Alla conferenza stampa saranno presenti il sindaco di Alghero Mario Bruno, il vicesindaco ed assessore comunale alla Cultura Gabriella Esposito, il presidente della Fondazione Alghero Massimo Cadeddu, il direttore di Casa Manno Mauro Porcu, il dirigente scolastico del Liceo Classico “G.Manno”, Liceo Scientifico “E.Fermi” e Liceo Artistico “F.Costantino” Antonio Uda. Il programma delle celebrazioni gode di un contributo dell' Assessorato regionale della Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. Commenti ALGHERO - E' convocata per lunedì 3 dicembre, alle 11.30, nella Sala del sindaco, a Porta Terra, la conferenza stampa di presentazione del progetto relativo alle “Celebrazioni dei 150 anni dalla morte di Giuseppe Manno”. Il progetto intende valorizzare le molteplici anime del Manno attraverso un programma di iniziative che, con vari linguaggi e generi diversi, ripercorre la sua lunga esperienza letteraria, storiografica, politica ed amministrativa, ma anche molti aspetti della sua vita privata rintracciabili nei vari scritti e nelle lettere ritrovate, il rapporto con la moglie Tarsilla, l’amore per il violino ed il suo costante sguardo verso la sua amata Alghero e la Sardegna.Alla conferenza stampa saranno presenti il sindaco di Alghero Mario Bruno, il vicesindaco ed assessore comunale alla Cultura Gabriella Esposito, il presidente della Fondazione Alghero Massimo Cadeddu, il direttore di Casa Manno Mauro Porcu, il dirigente scolastico del Liceo Classico “G.Manno”, Liceo Scientifico “E.Fermi” e Liceo Artistico “F.Costantino” Antonio Uda. Il programma delle celebrazioni gode di un contributo dell' Assessorato regionale della Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.