Passaporto falso: gambiano arrestato ad Alghero

ALGHERO - Giovedì, gli agenti del Commissariato di Pubblica sicurezza di Alghero hanno arrestato un 20enne gambiano per possesso di documenti falsi. Il giovane si era presentato allo Sportello Immigrazione del Commissariato per richiedere il rinnovo del proprio permesso di soggiorno.



L'extracomunitario ha esibito il passaporto che, da un'attenta analisi dei poliziotti, è risultato alterato nelle prime due pagine, in particolare quella relativa ai dati anagrafici. Si è quindi proceduto al sequestro del passaporto ed all'arresto del giovane per possesso di un documento falso valido all'espatrio; arresto che è stato convalidato dall'Autorità giudiziaria.