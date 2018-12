Nuovi cantieri di Open fiber

29/11/2018 Edilizia popolare: avviso pubblico ad Alghero Già individuati sette alloggi (di cui sei in corso di realizzazione), la cui consegna è prevista per la prossima estate, nei giorni scorsi è stato pubblicato l’avviso per l’acquisto di un ulteriore appartamento per un importo complessivo a base d’asta di 153.500euro