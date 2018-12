Condividi | Red 10:16 L’Obra cultural de l’Alguer, già dal 2014, organizza ogni anno una giornata di attività finalizzate alla sensibilizzazione su questa importante tematica. L’appuntamento per l’edizione del 2018 è fissato per domenica 9 dicembre e prevede la collaborazione del Centre excursionista de l’Alguer Giornata della Montagna: escursione con l'Obra



ALGHERO – Domenica 9 dicembre, è prevista la celebrazione della Giornata internazionale della montagna, che ha le sue radici nel 1992, con l'approvazione del capitolo 13 dell'Agenda 21 “Gestione di ecosistemi fragili: sviluppo sostenibile delle montagne”, durante la Conferenza delle Nazioni unite sull’Ambiente e lo sviluppo. La crescente attenzione all’importanza delle montagne ha portato l’Assemblea Generale delle Nazioni unite a dichiarare il 2002 “Anno internazione delle montagne”. Nell'occasione, l’Assemblea generale dell’Onu ha designato l'11 dicembre di ogni anno, a partire dal 2003, “Giornata internazionale della montagna”. La Fao è l’agenzia che coordina ed organizza le celebrazioni e ha la responsabilità delle celebrazioni e ha la responsabilità di dirigerla a livello globale.



L’Obra cultural de l’Alguer, già dal 2014, organizza ogni anno una giornata di attività finalizzate alla sensibilizzazione su questa importante tematica. L’appuntamento per l’edizione del 2018 è fissato per domenica 9 dicembre e prevede la collaborazione del Centre excursionista de l’Alguer. Quest’anno, si farà un’escursione nel Montiferru, a Badde Úrbara, nel territorio di Santu Lussurgiu. Il Montiferru rappresenta il complesso vulcanico più vasto ed importante della Sardegna e ricade in un territorio ricco di ambienti ed ecosistemi che variano da quello montano a quello marino. È probabilmente una delle zone più ricche di sorgenti di tutti i paesaggi sardi e raggiunge il suo picco con Monte Urtigu (1050metri).



Dal punto di vista faunistico, gli animali che dominano il Montiferru sono i mufloni, i cervi ed i cinghiali su tutti, mentre dal punto di vista vegetale, la pianta simbolo della subregione è il leccio, accompagnata da agrifoglio, corbezzolo e roverelle. Per ulteriori informazioni e per aderire, si può inviare una e-mail entro mercoledì 5 dicembre agli indirizzi web info@obracultural.cat o cealguer@gmail.com. Commenti ALGHERO – Domenica 9 dicembre, è prevista la celebrazione della Giornata internazionale della montagna, che ha le sue radici nel 1992, con l'approvazione del capitolo 13 dell'Agenda 21 “Gestione di ecosistemi fragili: sviluppo sostenibile delle montagne”, durante la Conferenza delle Nazioni unite sull’Ambiente e lo sviluppo. La crescente attenzione all’importanza delle montagne ha portato l’Assemblea Generale delle Nazioni unite a dichiarare il 2002 “Anno internazione delle montagne”. Nell'occasione, l’Assemblea generale dell’Onu ha designato l'11 dicembre di ogni anno, a partire dal 2003, “Giornata internazionale della montagna”. La Fao è l’agenzia che coordina ed organizza le celebrazioni e ha la responsabilità delle celebrazioni e ha la responsabilità di dirigerla a livello globale.L’Obra cultural de l’Alguer, già dal 2014, organizza ogni anno una giornata di attività finalizzate alla sensibilizzazione su questa importante tematica. L’appuntamento per l’edizione del 2018 è fissato per domenica 9 dicembre e prevede la collaborazione del Centre excursionista de l’Alguer. Quest’anno, si farà un’escursione nel Montiferru, a Badde Úrbara, nel territorio di Santu Lussurgiu. Il Montiferru rappresenta il complesso vulcanico più vasto ed importante della Sardegna e ricade in un territorio ricco di ambienti ed ecosistemi che variano da quello montano a quello marino. È probabilmente una delle zone più ricche di sorgenti di tutti i paesaggi sardi e raggiunge il suo picco con Monte Urtigu (1050metri).Dal punto di vista faunistico, gli animali che dominano il Montiferru sono i mufloni, i cervi ed i cinghiali su tutti, mentre dal punto di vista vegetale, la pianta simbolo della subregione è il leccio, accompagnata da agrifoglio, corbezzolo e roverelle. Per ulteriori informazioni e per aderire, si può inviare una e-mail entro mercoledì 5 dicembre agli indirizzi web info@obracultural.cat o cealguer@gmail.com.