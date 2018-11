Condividi | Red 18:19 L’apertura di Viadana, dopo alcuni mesi tra le fila del Noceto, torna ad essere un giocatore dell’Alghero. Le parole del vicepresidente del sodalizio giallorosso Alessandro Pesapane Rugby: Anversa torna all´Amatori Alghero



ALGHERO - L’Amatori Alghero ha annunciato il ritorno di Marco Anversa tra le proprie fila. L’apertura di Viadana, dopo quattro anni alla guida della prima squadra dell’Alghero con il doppio ruolo di allenatore-giocatore, ad inizio stagione aveva deciso di ritornare nella sua Noceto e disputare li un nuovo campionato.



La società algherese lo ha rivoluto fortemente e così Anversa ha deciso di ritornare in quella che lui stesso ha sempre definito «la sua seconda casa». Sicuramente un ulteriore rinforzo per la squadra allenata dal duo Paoletti-Bortulussi e che potrà contribuire con la sua capacità ed esperienza a far crescere ulteriormente il gruppo e ai risultati che la compagine algherese potrà ottenere in questa annata.



«Siamo contenti di riavere Marco Anversa con noi. Sarà un nostro giocatore per tutto il resto della stagione – ha spiegato il vicepresidente Alessandro Pesapane - Al di là del rapporto che lo lega ad Alghero, è altrettanto importante l’apporto che potrà dare alla squadra in termini di esperienza. Questo campionato di serie A è davvero di alto livello e siamo contenti di occupare attualmente la terza posizione in classifica. Sappiamo che possiamo dire la nostra in questa stagione. Ora concentriamoci su Catania. Ci attende una trasferta difficile».



