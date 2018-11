Condividi | Red 14:36 Doppio arresto da parte degli agenti della locale Squadra mobile, che hanno arrestato due extracomunitari richiedenti asilo e sequestrato cinquantotto ovuli contenenti, complessivamente, 862grammi di eroina Droga a Sassari: due nigeriani in manette



SASSARI - Nei giorni scorsi, gli agenti della Squadra Mobile di Sassari hanno tratto in arresto due cittadini stranieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Venerdì scorso, i poliziotti hanno proceduto al controllo, in Piazza Colonna Mariana, di un 25enne nigeriano richiedente asilo che, durante gli accertamenti ha accusato un lieve malore all’addome che ha insospettito gli agenti. Essendo appena giunto nell’Isola, proveniente da Salerno, per acquistare un’auto, senza essere in grado di indicare la rivendita, concessionaria o privato, sprovvisto di denaro, permesso di soggiorno e mezzi di sostentamento, è da subito emerso il sospetto che trasportasse droga.



Il 25enne è stato accompagnato all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari e sottoposto ad accertamenti clinici, che hanno evidenziato nell’addome, la presenza di trentaquattro ovuli contenenti sostanza bianca risultata essere eroina per un peso lordo di 500grammi. Il nigeriano è stato arrestato per detenzione illegale per spaccio di sostanze stupefacenti ed accompagnato nella Casa circondariale di Bancali.



Un altro nigeriano, un 28enne richiedente asilo, residente a Sassari in un centro di accoglienza, è stato tratto in arresto mercoledì per lo stesso reato. Nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione dei reati in materia di immigrazione clandestina e spaccio di stupefacenti, con particolare riguardo al centro storico, gli agenti hanno proceduto, al controllo di alcuni cittadini extracomunitari, che sostavano nella piazza della Stazione ferroviaria. Il controllo effettuato nei confronti di un nigeriano, ha permesso di trovare un biglietto relativo ad un viaggio appena concluso sulla tratta da Civitavecchia a Porto Torres, ed al rinvenimento di alcuni barattoli, uno già aperto, di sostanza alimentare in polvere, solitamente destinata all’alimentazione dei neonati.



Il nervosismo del giovane, tra l'altro inspiegabilmente assente da alcuni giorni dal Cas dove era ospite, previa autorizzazione del magistrato di turno, ha indotto i poliziotti ad accompagnarlo nel locale nosocomio, per essere sottoposto ad approfonditi accertamenti clinici per verificare se avesse in corpo sostanza stupefacente. Gli esami clinici hanno confermato il sospetto degli agenti, cioè la presenza nella parte addominale, di ventiquattro ovuli contenenti della sostanza che, analizzata, è risultata essere eroina, per un peso complessivo di 362grammi. Lo straniero, completate le formalità di rito, è stato tratto in arresto per trasporto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, successivamente, trasferito alla locale Casa circondariale a disposizione dell'Autorità giudiziaria.