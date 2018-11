Condividi | Red 16:24 Il 2 dicembre, Mondorurale 2018 farà tappa nella borgata dove, il locale Comitato, già protagonista dell´annuale Sagra della fragola, promette di accogliere i partecipanti rendendoli come sempre soddisfatti della visita Domenica, grande festa a Sa Segada



ALGHERO – Domenica 2 dicembre, Mondorurale 2018 farà tappa nella borgata di Sa Segada dove, il locale Comitato, già protagonista dell'annuale Sagra della fragola, promette di accogliere i partecipanti rendendoli come sempre soddisfatti della visita. Si partirà alle 10, con la Santa Messa, l'apertura della Mostra “Antichi mestieri” e l'inaugurazione dell'evento che prevede la partecipazione di numerosi espositori con prodotti tipici e artigianato locale.



Alle 11, è previsto il convegno “Le eccellenze ortofrutticole del territorio”, alla presenza dell'assessore regionale all'Agricoltura Pierluigi Caria, dei consiglieri regionali del territorio e dei rappresentanti delle associazioni di categoria, del consorzio di bonifica e del Parco di Porto Conte. A seguire, la dimostrazione sulla lavorazione del formaggio.



Alle 13, inizierà il ricco pranzo, punta di diamante dell'evento: tema “Les receptes de la iaia” (“Le ricette della nonna”). Alle 15, si addobberà un albero in Borgata per la gioia dei più piccoli, mentre alle 15.30, si esibirà il coro “Lo Frontuni”. Commenti ALGHERO – Domenica 2 dicembre, Mondorurale 2018 farà tappa nella borgata di Sa Segada dove, il locale Comitato, già protagonista dell'annuale Sagra della fragola, promette di accogliere i partecipanti rendendoli come sempre soddisfatti della visita. Si partirà alle 10, con la Santa Messa, l'apertura della Mostra “Antichi mestieri” e l'inaugurazione dell'evento che prevede la partecipazione di numerosi espositori con prodotti tipici e artigianato locale.Alle 11, è previsto il convegno “Le eccellenze ortofrutticole del territorio”, alla presenza dell'assessore regionale all'Agricoltura Pierluigi Caria, dei consiglieri regionali del territorio e dei rappresentanti delle associazioni di categoria, del consorzio di bonifica e del Parco di Porto Conte. A seguire, la dimostrazione sulla lavorazione del formaggio.Alle 13, inizierà il ricco pranzo, punta di diamante dell'evento: tema “Les receptes de la iaia” (“Le ricette della nonna”). Alle 15, si addobberà un albero in Borgata per la gioia dei più piccoli, mentre alle 15.30, si esibirà il coro “Lo Frontuni”.