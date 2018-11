Condividi | S.O. 11:05 Riunione positiva quella andata in scena ieri a Cagliari presso l´assessorato all´Ambiente: il Comune ha chiesto di non redistribuire la posidonia dove già presente. Camion fermi intanto questa mattina: documenti scaduti Troppe alghe, chiesta la deroga

Mezzi fermi: manca l'assicurazione



ALGHERO - Stop ai lavori questa mattina sul litorale di San Giovanni ad Alghero. I mezzi utilizzati dalla ditta Angius che ha vinto l'appalto per eseguire la redistribuzione della posidonia infatti, sarebbero risultati privi della copertura assicurativa e del collaudo. Lavori che, seppur previsti dalla vigente normativa, non sono visti di buon occhio dai balneari [



Posizione fatta propria dall'Amministrazione comunale, che considera inutile investire ingenti risorse per redistribuire la posidonia asportata in estate, laddove il mare e le correnti hanno già riportato e ricoperto la sabbia. E' questa la richiesta fatta ieri (giovedì) dal sindaco Mario Bruno all'indirizzo dei competenti tecnici dell'assessorato regionale all'Ambiente, in occasione di un incontro definito da Porta Terra molto positivo.



Negli ultimi anni, infatti, la quantità di posidonia ha raggiunto considerevoli volumi, tali da generare una difficoltosa gestione delle operazioni, quantomai inutile. «La regione ha ascoltato con molta attenzione la proposta del comune finalizzata a limitare il riposizionanento della Posidonia solo sugli arenili non interessati da nuovi spiaggiamenti. Operazione questa, che assicurerebbe comunque la piena tutela degli arenili, garantendone un’adeguata copertura nei periodi invernali» precisa la nota del comune.



