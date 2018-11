Condividi | Red 8:23 Avviata nella struttura di Ginecologia e Ostetricia la metodica che consentirà alle donne di partorire senza dolore. Lavoreranno a stretto contatto anestesisti, ginecologi ed ostetriche A Sassari il primo parto antalgico



SASSARI - Un bel maschietto del peso di 3,16chilogrammi: è il primo bambino nato mercoledì, con la metodica della parto-analgesia. Il piccolo è venuto al mondo alle 20.47 nella struttura di Ginecologia e Ostetricia dell'Azienda ospedaliera universitaria di Sassari, con parto spontaneo e dopo un travaglio durato dodici ore.



L'avvio dell'attività di parto-analgesia è in linea con la deliberazione adottata dall'azienda il 17 febbraio 2017 e relativa al piano triennale di rientro per il miglioramento della qualità delle cure e l'adeguamento dell'offerta. Si tratta di un’importante novità per Sassari e consente alle donne la possibilità di partorire senza dolore. La parto-analgesia non immobilizza la partoriente, ma le permette di affrontare tranquillamente il parto, camminare e proseguire il travaglio nella maniera più naturale possibile. Il parto antalgico s’inserisce all'interno di un processo di umanizzazione delle strutture ospedaliere nei riguardi dei pazienti dell'Aou di Sassari. L'obiettivo, che poi è anche la mission dell'Aou, è quello di rendere migliore l'esperienza del paziente in ospedale. Con l'avvio di questa metodica si apre la giusta strada.



La fase avviata a Sassari è sperimentale e, attraverso una serie di step (formazione personale, impiego di protocolli definiti ed ammodernamento delle strutture) è destinata a diventare strutturale. Il percorso realizzato dall'azienda è stato presentato ieri pomeriggio (giovedì), in una conferenza stampa alla quale hanno partecipato il direttore sanitario aziendale Nicolò Orrù, il direttore del Dipartimento Tutela salute donna e bambino Salvatore Dessole, il direttore del Dipartimento Emergenza urgenza e direttore della struttura di Rianimazione e anestesia di Viale San Pietro Pierpaolo Terragni e la coordinatrice ostetrica Maria Nunzia Pinna.



