Continuano senza sosta i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Isili lungo le principali vie di collegamento, nell'ambito del piano di vigilanza sulla sicurezza stradale disposti dal Comando provinciale di Nuoro Sicurezza: controlli in Barbagia e Sarcidano



NURALLAO - Continuano senza sosta i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Isili lungo le principali vie di collegamento tra i centri del Sarcidano e della Barbagia di Seulo nell’ambito del piano di vigilanza sulla sicurezza stradale disposti dal Comando Provinciale di Nuoro. Un comportamento nervoso ed infastidito da parte di un’automobilista, al momento di un controllo, non è sfuggito all’attenzione dei militari di una pattuglia della Stazione di Nurallao, impegnati in un mirato servizio di contrasto del fenomeno della guida in stato di ebrezza ed alterazione dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope.



Un 40enne, fermato alla guida della sua autovettura, è stato controllato dai Carabinieri ed è stato trovato in possesso di una modica quantità di eroina ed accompagnato nella struttura ospedaliera di Isili per gli accertamenti tossicologici risultati positivi.La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro e l'uomo è stato segnalato alla Prefettura di Nuoro quale assuntore di sostanze stupefacenti. Inoltre, gli è stata ritirata a patente di guida, mentre l'auto è stato posto sotto sequestro amministrativo ai fini di confisca.