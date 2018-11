Guida senza patente: 30enne denunciato

27/11/2018 Lavori in nero: ditta edile nei guai Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, le Fiamme gialle della Tenenza di Iglesias hanno concluso un controllo fiscale nei confronti di un’impresa del Sulcis Iglesiente operante nel settore edilizio, che avrebbe incassato compensi in nero per 5mila euro