L’algherese De Santis presenta Wine App a Palermo

ALGHERO – In questi giorni, l’algherese Nadia De Santis è stata protagonista di un evento importante nel mondo della produzione vinicola, presentando il progetto “Wine app” per il turismo enogastronomico integrato sostenibile. Durante la manifestazione, ha premiato le migliori aziende vitivinicole italiane, che hanno vinto il primo concorso enologico nazionale in Sicilia “Venere Callipigia”, autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari forestali. Il concorso enologico è il fiore all’occhiello della manifestazione “Wineup expo”, a cura dell’associazione Sicilia pro events, svolto tecnicamente a luglio nelle Cantine Patria, nel comprensorio etneo. Il concorso enologico è stato quello con il maggior numero di adesioni rispetto a quelli organizzati nel sud Italia, dove De Santis ha coordinato il Forum tenutosi nell’osservatorio vulcanologico “Enoturismo e marketing”.



La conclusione di Wineup expo si è svolto nella prestigiosa Aula magna “Ballatore” della Facoltà di Agraria dell’Università di Palermo. Nella sala, tra i produttori di vino provenienti da tutta Italia, era presente anche l’azienda sarda Polinas di Bonnanaro, rappresentata da Sebastiano Polinas che è stata premiata con la Medaglia d’oro per il Polinas Vermentino di Sardegna Doc e la Medaglia d’argento per il Polinas Cannonau di Sardegna Doc. Nell'occasione, l'algherese De Santis ha potuto consegnare a tutti i vincitori anche il “Premio Wine app”, conferito dall’agenzia design Ladyoak Ltd di Manchester, che consiste nel far parte della rete dell’applicazione Wine app e dell'omonimo portale,che permette la promozione del turismo enogastronomico integrato sostenibile.



Attraverso l’applicazione, gli amanti del turismo enogastronomico possono contattare le aziende produttrici di vino in maniera diretta, programmando così il wine tour tramite un semplice click, e grazie al sistema di geolocalizzazione integrata possono facilmente raggiungere l’azienda. Il modello siciliano dimostra come la promozione del territorio e delle aziende avviene anche attraverso la valorizzazione delle cantine produttrici di vino integrandosi con le peculiarità enogastronomiche del territorio. Modello siciliano che apre così la via per una sua possibile applicazione anche in Sardegna, con l’obiettivo di favorire una migliore valorizzazione delle potenzialità produttive del territorio sardo.



