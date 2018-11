Condividi | M.P. 18:51 L´esposizione si può visitare presso la biblioteca comunale da venerdì 23 novembre alle 18 giorno dell´inaugurazione. La mostra, organizzata dalla cooperativa Comes resterà aperta al pubblico fino al 23 gennaio 2019 Porto Torres: mostra di libri alla biblioteca Pigliaru



PORTO TORRES - Sfoglia l'arte è una mostra bibliografica che raccoglie circa 180 pubblicazioni di libri d'arte, pensati per comunicare conoscenze e passione ai bambini e ragazzi. L'esposizione si può visitare presso la biblioteca comunale da venerdì 23 novembre alle 18 giorno dell'inaugurazione. La mostra, organizzata dalla cooperativa Comes e gentilmente concessa dal Centro regionale di documentazione biblioteche ragazzi di Cagliari, resterà aperta al pubblico fino al 23 gennaio 2019.



Sono invitati all'inaugurazione tutti gli insegnanti della scuola primaria e secondaria di primo grado, gli educatori e quanti fossero interessati ad approfondire il tema dell'arte con i più piccoli. Tutti gli intervenuti potranno partecipare al laboratorio dimostrativo condotto da Sara Ingenuo che, da qualche anno, con i suoi laboratori ludici, si pone l'obiettivo di arricchire le capacità espressive dei bambini attraverso la conoscenza dei grandi maestri d'arte e delle loro tecniche.