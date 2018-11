Condividi | Red 22:06 Martedì, è stato fatto un primo passo verso la firma di un protocollo d´intesa che promuova scambi di conoscenze e di fattiva collaborazione tra i vari attori sociali del territorio con l´obiettivo di porre in essere un sistema integrato di servizi rivolto agli anziani Nicola Sanna incontra i sindacati dei pensionati



SASSARI - La rimodulazione dell'imposta Tari per la prima casa in funzione del reddito familiare, con riduzione dell’importo per i redditi bassi. La destinazione di una parte congrua di risorse, derivanti dal recupero dall’evasione fiscale, per interventi finalizzati al ridimensionamento della tassazione comunale.



Ed ancora, l'attivazione di un tavolo di confronto tra il Comune e le organizzazioni sindacali dei pensionati che abbia l'obiettivo di migliorare l’accessibilità e la mobilità della popolazione. L'Istituzione della “Consulta degli anziani”, che si occupi dell'elaborazione di proposte mirate a quella fascia di popolazione.



Sono alcune delle priorità emerse durante l'incontro che si è svolto martedì, a Palazzo Ducale tra il sindaco di Sassari Nicola Sanna ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei pensionati Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp. Un primo passo verso la firma di un protocollo d'intesa che promuova scambi di conoscenze e di fattiva collaborazione tra i vari attori sociali del territorio con l'obiettivo di porre in essere un sistema integrato di servizi rivolto agli anziani. Il Protocollo d'intesa, una volta siglato, definirà linee strategiche e previsioni finanziarie.



Nella foto: un momento dell'incontro Commenti SASSARI - La rimodulazione dell'imposta Tari per la prima casa in funzione del reddito familiare, con riduzione dell’importo per i redditi bassi. La destinazione di una parte congrua di risorse, derivanti dal recupero dall’evasione fiscale, per interventi finalizzati al ridimensionamento della tassazione comunale.Ed ancora, l'attivazione di un tavolo di confronto tra il Comune e le organizzazioni sindacali dei pensionati che abbia l'obiettivo di migliorare l’accessibilità e la mobilità della popolazione. L'Istituzione della “Consulta degli anziani”, che si occupi dell'elaborazione di proposte mirate a quella fascia di popolazione.Sono alcune delle priorità emerse durante l'incontro che si è svolto martedì, a Palazzo Ducale tra il sindaco di Sassari Nicola Sanna ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei pensionati Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp. Un primo passo verso la firma di un protocollo d'intesa che promuova scambi di conoscenze e di fattiva collaborazione tra i vari attori sociali del territorio con l'obiettivo di porre in essere un sistema integrato di servizi rivolto agli anziani. Il Protocollo d'intesa, una volta siglato, definirà linee strategiche e previsioni finanziarie.Nella foto: un momento dell'incontro