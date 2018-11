Condividi | Red 19:21 Si è tenuta venerdì la cerimonia ufficiale di consegna dei premi “Josep Maria Batista i Roca-Memorial Enric Garriga Trullols 2018”. Tra i premiati, anche la vicepresidente dell’Òmnium cultural de l’Alguer Carla Valentino premiata a Barcellona



ALGHERO - Venerdì, nella Sala Auditori del Palau del Parlament di Barcellona, si è svolta la cerimonia di consegna dei Premi “Josep Maria Batista i Roca-Memorial Enric Garriga Trullols 2018”. Il premio, promosso dall’Institut de projecció exterior de la cultura catalana, giunto alla 30esima edizione, viene assegnato ogni anno a dieci catalani o catalanofili, che risiedono in diverse parti del mondo, fuori dal territorio catalano, che si sono distinti nel tempo per il loro lavoro a favore della lingua catalana, nelle sue varianti, e con azioni continue di promozione e diffusione della cultura e della conoscenza della Catalogna nei territori in cui vivono.



Dopo gli interventi del vicepresidente del Parlamento catalano Josep Costa, del Presidente dell’Ipecc Xavier Tudela e del segretario generale della Federació internacional d’entitats catalanes Antoni Montserrat, che hanno illustrato la finalità e l’importanza del premio e che hanno spiegato come ogni anno sia più complicato per la giuria scegliere i premiati a causa del gran numero di candidature che arrivano a l’entità, lo stesso Costa, ha consegnato la targa ai dieci premiati, tra cui l’algherese Carla Valentino. Questo prestigioso premio è un riconoscimento per l’attività a favore dell’algherese, che Valentino, vicepresidente dell’Òmnium cultural de l’Alguer, svolge con impegno e professionalità da quasi trent’anni, attraverso l’insegnamento, la promozione e la divulgazione della lingua e come traduttrice, tra l’altro, anche di importanti opere letterarie come “Il Piccolo principe” di A.de Saint-Exupéry e “Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare” di Luis Sepúlveda.



Tra gli oltre duecento invitati che hanno assistito alla cerimonia, ad accompagnare Carla Valentino, oltre che Stefano Campus ed Andrea Marras, rispettivamente presidente e segretario dell’Òmnium cultural de l’Alguer, erano presenti Joan Elies Adell (poeta e direttore dell'Institució lletres catalanes), Carles Duarte (poeta, studioso e direttore della Institució cultural del Cic), August Bover (poeta e membro dell’Institut d’estudis catalans), Pere Mayans (della Generalitat de Catalunya), Lluís Duran (della Giunta direttiva nazionale dell'Òmnium cultural) ed il fotografo Joan Mayoral con la moglie Rosalia Jane, grandi amici di Alghero. Tra le trecento persone che in trent'anni hanno ricevuto il premio, diciassette sono italiane. Carla Valentino è la sesta algherese che è stata insignita di questo prestigioso premio e l’unica donna.



Nella foto: i premiati