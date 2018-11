Condividi | Red 18:29 Sabato mattina, nel salone dell´ex Seminario, in Via Sassari 179, l´avvocato del Foro di Cagliari Antonio Nicolini terrà una conferenza su “I problemi del sistema pensionistico nazionale e le nuove proposte di modifica” Pensioni: se ne parla ad Alghero



ALGHERO - Sabato 1 dicembre, alle 10, nel salone dell'ex Seminario, in Via Sassari 179, ad Alghero, l'avvocato del Foro di Cagliari Antonio Nicolini terrà una conferenza su "I problemi del sistema pensionistico nazionale e le nuove proposte di modifica". La conferenza è stata organizzata dall'Università per le tre età di Alghero, con l'Associazione pensionati Interforze dell'Aeronautica.