Alghero vieta i circhi con animali

ALGHERO - Pubblicata l'ordinanza di assoluto divieto nel territorio comunale di utilizzare ed esporre animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche in attività di spettacolo ed intrattenimento pubblico. Il divieto è rivolto all'attendamento di circhi che impiegano animali selvatici indicati nelle linee guida emesse il 19 aprile 2006 dalla Commissione scientifica Cites.



Questo il fulcro dell'ordinanza, che proponiamo integralmente ai lettori del Quotidiano di Alghero. Ordina che sia fatto assoluto divieto nel territorio comunale di utilizzare ed esporre animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche in attività di spettacolo ed intrattenimento pubblico, tranne che per i circhi e le mostre zoologiche itineranti nel rispetto delle condizioni contenute nelle linee guida emesse il 19 aprile 2006 dalla Commissione scientifica Cites in merito alla detenzione di specie in via di estinzione, o il cui modello gestionale non è compatibile con la detenzione in una struttura mobile; che è fatto assoluto divieto di attendamento ai circhi che impiegano animali selvatici appartenenti alle seguenti specie: primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci diurni e notturni, animali indicati nelle linee guida emesse il 19 aprile 2006 dalla Commissione scientifica Cites; che, in ottemperanza dell’ordinanza dirigenziale n.261 del 28 maggio, per l’area in Viale I Maggio a suo tempo destinata ad uso per giostre, attività circensi e spettacoli viaggianti in genere: il periodo di utilizzo è quello compreso dal primo novembre al 10 gennaio di ogni anno e per il suddetto periodo non verrà rilasciata più di una concessione all’anno; le domande, redatte su carta legale, devono essere presentate entro il 31 dicembre dell'anno in corso per l'attività da svolgere nell'anno successivo; che l’area è concessa in via prioritaria al complesso che non utilizza animali nei propri spettacoli, in subordine a quello che non si è mai esibito in città o che non si è esibito da un maggior numero di anni. Condizione indispensabile per il riconoscimento della precedenza è di aver effettuato gli spettacoli con la stessa denominazione (insegna, pubblicità, ecc.) negli ultimi tre anni, sia in Italia, sia all'estero.



Ed ancora, fatti salvi i divieti, è fatto comunque obbligo ai circhi attendati sul territorio del Comune di Alghero con al seguito animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche di: assicurare che i ricoveri degli animali al seguito siano contenuti in un perimetro recintato che impedisca l'entrata di persone non autorizzate e limiti il rischio di fuga degli animali; disporre di un piano di emergenza in caso di fuga degli animali appartenenti alle specie pericolose per la salute e l'incolumità pubblica ai sensi dell'articolo 6 della Legge 150/1992; assicurare l'assistenza veterinaria agli animali al seguito; non mantenere vicine specie fra loro incompatibili per motivi di competizione (per differenza di età e per gerarchie sociali), di sesso, di rapporto preda-predatore; non utilizzare il fuoco negli spettacoli con animali; non utilizzare gli animali prelevati in natura; l'attendamento è vietato in ogni caso qualora gli spazi a disposizione degli animali non corrispondano alle misure minime richieste e/o non siano conformi alle richieste di legge; sia assicurata l'impossibilità di contatto fisico diretto fra pubblico ed animali, garantendo in ogni momento la presenza di una adeguata sorveglianza e distanza di sicurezza.