Condividi | Red 15:57 Già individuati sette alloggi (di cui sei in corso di realizzazione), la cui consegna è prevista per la prossima estate, nei giorni scorsi è stato pubblicato l’avviso per l’acquisto di un ulteriore appartamento per un importo complessivo a base d’asta di 153.500euro Edilizia popolare: avviso pubblico ad Alghero



ALGHERO - Proseguono gli investimenti nelle politiche abitative con il completamento della prima parte del programma che ha visto in campo risorse pari ad 1,6milioni di euro garantiti della Regione autonoma della Sardegna a favore del Comune di Alghero, secondo quanto previsto dalla convenzione stipulata dal sindaco Mario Bruno nell’ambito del programma di iniziative per il contrasto all’emergenza abitativa in città. Già individuati sette alloggi (di cui sei in corso di realizzazione), la cui consegna è prevista per la prossima estate, nei giorni scorsi è stato pubblicato l’avviso per l’acquisto di un ulteriore appartamento per un importo complessivo a base d’asta di 153.500euro.



Tutte le informazioni possono essere assunte al Settore V–Qualità della vita, telefonando ai numeri 079/9978595 o 079/9978864, dalle 8.30 alle 13.30. Sul sito internet istituzionale del Comune di Alghero, nella sezione Servizi al cittadino–bandi avvisi e graduatorie, è presente l’avviso pubblico con scadenza a giovedì 27 dicembre. Commenti ALGHERO - Proseguono gli investimenti nelle politiche abitative con il completamento della prima parte del programma che ha visto in campo risorse pari ad 1,6milioni di euro garantiti della Regione autonoma della Sardegna a favore del Comune di Alghero, secondo quanto previsto dalla convenzione stipulata dal sindaco Mario Bruno nell’ambito del programma di iniziative per il contrasto all’emergenza abitativa in città. Già individuati sette alloggi (di cui sei in corso di realizzazione), la cui consegna è prevista per la prossima estate, nei giorni scorsi è stato pubblicato l’avviso per l’acquisto di un ulteriore appartamento per un importo complessivo a base d’asta di 153.500euro.Tutte le informazioni possono essere assunte al Settore V–Qualità della vita, telefonando ai numeri 079/9978595 o 079/9978864, dalle 8.30 alle 13.30. Sul sito internet istituzionale del Comune di Alghero, nella sezione Servizi al cittadino–bandi avvisi e graduatorie, è presente l’avviso pubblico con scadenza a giovedì 27 dicembre.