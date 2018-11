Condividi | P.P. 10:40 I piatti della tradizione Giuliano Dalmata e Fiumana sfidare il Rock Algherese eseguito dai “Los Amics della Muraglia”. L'appuntamento è per la serata di venerdì Alghero-Fertilia, derby dei sapori



ALGHERO - Tutto pronto a Fertilia, sulle sponde della laguna del Calich. Venerdì 30 Novembre (dalle 20), presso “Le Officine” i sapori e le tradizioni “Giuliane” incontreranno le armonie “Algheresi” in un gemellaggio che ha un sapore antico.



Fertilia infatti, da sempre luogo di incontro tra culture e tradizioni diverse, ospiterà questo incontro che vedrà i piatti della tradizione Giuliano Dalmata e Fiumana sfidare il Rock Algherese eseguito dai “Los Amics della Muraglia”.



«Auspicando che le rispettive tifoserie possano apprezzare lo spettacolo, ricordiamo che i posti sugli spalti sono limitati e che la prevendita dei biglietti è già aperta» è il commento dello speaker. Arbitra il Sig. Luganiga da Trieste. Per info e prenotazioni tel. al numero 079/930118.



Nella foto: le Officine di Fertilia Commenti ALGHERO - Tutto pronto a Fertilia, sulle sponde della laguna del Calich. Venerdì 30 Novembre (dalle 20), presso “Le Officine” i sapori e le tradizioni “Giuliane” incontreranno le armonie “Algheresi” in un gemellaggio che ha un sapore antico.Fertilia infatti, da sempre luogo di incontro tra culture e tradizioni diverse, ospiterà questo incontro che vedrà i piatti della tradizione Giuliano Dalmata e Fiumana sfidare il Rock Algherese eseguito dai “Los Amics della Muraglia”.«Auspicando che le rispettive tifoserie possano apprezzare lo spettacolo, ricordiamo che i posti sugli spalti sono limitati e che la prevendita dei biglietti è già aperta» è il commento dello speaker. Arbitra il Sig. Luganiga da Trieste. Per info e prenotazioni tel. al numero 079/930118.Nella foto: le Officine di Fertilia