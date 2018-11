Condividi | Red 11:04 Dopo tre settimana di stop per gli impegni della Nazionale, riprendono le gare ufficiali del campionato di serie A. Gli algheresi, terzi della classe, domenica sono attesi in Sicilia per affrontare l’Amatori Catania, immediata inseguitrice Rugby: riparte l´Amatori Alghero



ALGHERO - Dopo la lunga pausa osservata dal campionato di serie A per i test match della Nazionale, domenica 2 dicembre si riparte. L’Amatori rugby Alghero, che prima dello stop ha dovuto arrendersi in casa all’Unione Capitolina, è pronta per ritornare in campo ed affrontare il nuovo impegno che il girone 3 gli ha riservato per la 5^giornata.



Gli algheresi, terzi della classe con 16punti (a due punti dalla capolista Capitolina), sono attesi in terra di Sicilia per affrontare l’Amatori Catania, quarta in classifica. Una gara che nasconde insidie e che deve essere affrontata al meglio per trovare subito il pronto riscatto. Il duo tecnico Paoletti e Bortolussi ha attuato allenamenti programmati e mirati a far si che la squadra arrivasse al meglio alla ripresa della stagione, dopo tre settimane di stop.



«La squadra sta bene, anche i piccoli acciacchi che si erano presentati sono stati recuperati – ha spiegato Tino Paoletti - Sono state inoltre provate delle cose che vogliamo attuare durante tutto l'anno. Ci siamo concentrati sui nostri prossimi avversari e abbiamo studiato la preparazione migliore per affrontare questa gara. Si va a giocare su un campo difficile e oltretutto dobbiamo anche fare i conti con la lunga trasferta e la sveglia all'alba. Nonostante questo, prepariamo sempre al meglio».