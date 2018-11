Condividi | Red 9:01 Questa sera, la compagine algherese ospita la capolista Virtus Cagliari sul parquet del PalaCorbia, per l´ultima giornata del girone d´andata del massimo campionato regionale di pallacanestro femminile Basket: big match per la Mercede



ALGHERO – Il girone d'andata del massimo campionato regionale di pallacanestro femminile si chiude col botto. Questa sera (giovedì), alle 19.30, sul parquet del PalaCorbia, la Mercede Alghero ospita la capolista Virtus Cagliari per il match valido per la nona giornata.



Tra le due squadre (le uniche due ancora imbattute nel torneo), ci sono due punti di distacco in favore delle ospiti, visto che le padrone di casa devono recuperare una partita. Per sfidare le prime della classe, coach Manuela Monticelli ha convocato Giulia Canu, Alessia Corbia, Asia Kaleva, Ivona Kozhobashiovska, Marianna Milia, Tijana Mitreva, Veronica Monti, Chiara. Obinu, Alessia Satta, capitan Marta Solinas, Giada Zidda e Giada Zinchiri.