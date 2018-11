Condividi | Red 10:41 Domani, per il terzo appuntamento stagionale della Friday tribute night, “Una sera con Lucio”. Sabato, Carletto e i suoi mostri: il trio Pieraccini, Cau e Caria in concerto Grande musica dal vivo al Miramare



ALGHERO - Una settimana sì e una no. Quasi fosse una margherita il Miramare gastro & music pub si sfoglia petalo per petalo per dedicare un venerdì ogni due alla Friday tribute night. La rassegna musicale ideata dalla direzione artistica del live club di Alghero, che regala alla Riviera del corallo i concerti delle migliori tribute band presenti sul territorio sardo giunge al terzo appuntamento stagionale. Domani, venerdì 30 novembre, in scena “Una sera con Lucio–omaggio a Lucio Battisti”, mentre il giorno successivo, sabato 1 dicembre, spazio al concerto di Carletto e i suoi mostri.



Lo scorso fine settimana, sul palco del Miramare si sono esibite due diverse band che da tempo hanno scelto Alghero ed il pub-pizzeria di Piazza Sulis come seconda casa. I Puro malto ed i Senza base hanno coinvolto il pubblico con i loro spettacoli, il primo dalle sonorità più rock ed il secondo maggiormente tendente al pop. Due show di alta qualità, che gli algheresi apprezzano da tempo. Invece, questo weekend a cavallo tra novembre e dicembre si aprirà con “Una sera con Lucio–omaggio a Lucio Battisti”. Ad esibirsi, cinque affermati musicisti sardi (Domenico Bazzoni, Jim Solinas, Alberto Bazzoni, Fabrizio Leoni e Fabrizio Conconi), per uno spettacolo curatissimo in ogni particolare vocale e suonato prevalentemente con strumenti risalenti agli Anni Settanta. Un viaggio d’eccellenza all’interno della discografia di uno dei più importanti cantautori italiani, dagli esordi all’incontro con i ritmi del progressive londinese fino alla chiusura del sodalizio con Mogol.



Il live di sabato è invece affidato a Carletto e i suoi mostri, storico progetto musicale sassarese nato nel lontano 2001. Carlo Pieraccini, accompagnato da due mostri sacri della scena sarda come Mauro Cau e Cristiano Caria, torna al Miramare con il proprio show coinvolgente e dal profondo gusto ballabile basato su un repertorio che spazia dal pop al rock, dal latin alla dance Anni Novanta. Tutti gli eventi live del Miramare gastromusic pub & pizzeria d’autore, sia le tappe della Friday tribute night, sia i concerti del sabato sono ad ingresso libero.



Nella foto: Carletto e i suoi mostri Commenti ALGHERO - Una settimana sì e una no. Quasi fosse una margherita il Miramare gastro & music pub si sfoglia petalo per petalo per dedicare un venerdì ogni due alla Friday tribute night. La rassegna musicale ideata dalla direzione artistica del live club di Alghero, che regala alla Riviera del corallo i concerti delle migliori tribute band presenti sul territorio sardo giunge al terzo appuntamento stagionale. Domani, venerdì 30 novembre, in scena “Una sera con Lucio–omaggio a Lucio Battisti”, mentre il giorno successivo, sabato 1 dicembre, spazio al concerto di Carletto e i suoi mostri.Lo scorso fine settimana, sul palco del Miramare si sono esibite due diverse band che da tempo hanno scelto Alghero ed il pub-pizzeria di Piazza Sulis come seconda casa. I Puro malto ed i Senza base hanno coinvolto il pubblico con i loro spettacoli, il primo dalle sonorità più rock ed il secondo maggiormente tendente al pop. Due show di alta qualità, che gli algheresi apprezzano da tempo. Invece, questo weekend a cavallo tra novembre e dicembre si aprirà con “Una sera con Lucio–omaggio a Lucio Battisti”. Ad esibirsi, cinque affermati musicisti sardi (Domenico Bazzoni, Jim Solinas, Alberto Bazzoni, Fabrizio Leoni e Fabrizio Conconi), per uno spettacolo curatissimo in ogni particolare vocale e suonato prevalentemente con strumenti risalenti agli Anni Settanta. Un viaggio d’eccellenza all’interno della discografia di uno dei più importanti cantautori italiani, dagli esordi all’incontro con i ritmi del progressive londinese fino alla chiusura del sodalizio con Mogol.Il live di sabato è invece affidato a Carletto e i suoi mostri, storico progetto musicale sassarese nato nel lontano 2001. Carlo Pieraccini, accompagnato da due mostri sacri della scena sarda come Mauro Cau e Cristiano Caria, torna al Miramare con il proprio show coinvolgente e dal profondo gusto ballabile basato su un repertorio che spazia dal pop al rock, dal latin alla dance Anni Novanta. Tutti gli eventi live del Miramare gastromusic pub & pizzeria d’autore, sia le tappe della Friday tribute night, sia i concerti del sabato sono ad ingresso libero.Nella foto: Carletto e i suoi mostri