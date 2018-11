Condividi | Red 9:38 La Gabetti pallacanestro Alghero torna sul parquet per la prima giornata del campionato regionale Open Uisp Sardegna di basket maschile. La partenza stagionale è fissata per questa sera, tra le mure amiche del Palazzetto dello sport Luca Manchia contro lo SporTissi Basket Uisp: Gabetti Alghero al via



ALGHERO - E’ praticamente pronto. La Gabetti pallacanestro Alghero torna sul parquet per la prima giornata del campionato regionale “Open” Uisp Sardegna di basket maschile. La partenza stagionale è fissata per questa sera (giovedì), alle 21, tra le mure amiche del Palazzetto dello sport “Luca Manchia” contro lo SporTissi. I “rossi della Riviera del corallo” partecipano per la quarta stagione consecutiva al torneo Uisp sardo, nel quale sono sempre stati protagonisti in positivo. Nel palmares dei catalani, c’è una vittoria regionale nella stagione 2016/17 ed il quarto posto assoluto in Italia nelle successive finali nazionali.



Un progetto sportivo nato quasi per caso dall’idea di alcuni cestisti classe 1983 ex Pallacanestro Alghero, che ha fatto innamorare immediatamente Giancarlo Salteri titolare della locale agenzia Gabetti immobiliare e che ha trovato casa nella società presieduta da Antonello Muroni. In quel momento, è nato un sodalizio importante nel panorama cestistico della Riviera del corallo, che ha fatto dei valori di solidarietà ed inclusione sociale il proprio agire quotidiano. I numeri di questo successo parlano chiaro, l’anno passato ai blocchi di partenza si son presentante due formazioni a marchio Gabetti Ppallacanestro Alghero in due campionati differenti, tra cui uno Fip.



Ed anche quest’anno, dato il folto gruppo di atleti giovani e meno giovani, si lavora per la nascita di un secondo roster. La Gabetti mira così a non essere solo una squadra sportiva, ma un vero e proprio laboratorio cestistico in cui l’esperienza dei senior e l’atletismo degli under si mescolano abilmente sotto la guida tecnica di coach Mauro Cabras.



