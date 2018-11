Condividi | Mariangela Pala 22:16 Il consigliere comunale Davide Tellini calca la penna sulla situazione del progetto presentando una interrogazione alla giunta per chiedere «se è mai stato previsto un servizio di manutenzione dei mezzi Bike Sharing, Tellini: «progetto fallito»



PORTO TORRES - Il taglio del nastro risale all’agosto del 2017, ma la prima stazione di bike sharing inaugurata a Porto Torres non sembra avere avuto successo. «Nonostante le diverse segnalazioni comunicate in consiglio comunale ho potuto appurare che i mezzi utilizzati, sia a pedalata assistita che tradizionali e che avrebbero dovuto costituire la flotta del nuovo servizio di mobilità sostenibile versano oramai in uno stato di completo abbandono».



Il consigliere comunale Davide Tellini calca la penna sulla situazione del progetto presentando una interrogazione alla giunta e all’assessore competente per chiedere «se è mai stato previsto un servizio di manutenzione dei mezzi per il mantenimento minimo della loro efficienza». Il consigliere Tellini chiede, inoltre, di riferire in consiglio comunale «se da quando è iniziato il servizio sono pervenute all'amministrazione comunale istanze per fornire un servizio di manutenzione ed in caso positivo comunicare le motivazioni per cui non è stato possibile affidarlo indicando le somme eventualmente incassate».



I quesiti si riferiscono anche all’abbandono eventuale delle bici disponibili nel punto di ritiro oppure prevede il loro deposito in idoneo locale. Il consigliere Tellini chiede all’assessore competente di specificare «se le altre biciclette, attualmente depositate in qualche immobile della amministrazione si trovano in buono stato d'uso oppure hanno necessità di manutenzione e se per evitare il fallimento totale del progetto intendono apportare qualche modifica». Commenti PORTO TORRES - Il taglio del nastro risale all’agosto del 2017, ma la prima stazione di bike sharing inaugurata a Porto Torres non sembra avere avuto successo. «Nonostante le diverse segnalazioni comunicate in consiglio comunale ho potuto appurare che i mezzi utilizzati, sia a pedalata assistita che tradizionali e che avrebbero dovuto costituire la flotta del nuovo servizio di mobilità sostenibile versano oramai in uno stato di completo abbandono».Il consigliere comunale Davide Tellini calca la penna sulla situazione del progetto presentando una interrogazione alla giunta e all’assessore competente per chiedere «se è mai stato previsto un servizio di manutenzione dei mezzi per il mantenimento minimo della loro efficienza». Il consigliere Tellini chiede, inoltre, di riferire in consiglio comunale «se da quando è iniziato il servizio sono pervenute all'amministrazione comunale istanze per fornire un servizio di manutenzione ed in caso positivo comunicare le motivazioni per cui non è stato possibile affidarlo indicando le somme eventualmente incassate».I quesiti si riferiscono anche all’abbandono eventuale delle bici disponibili nel punto di ritiro oppure prevede il loro deposito in idoneo locale. Il consigliere Tellini chiede all’assessore competente di specificare «se le altre biciclette, attualmente depositate in qualche immobile della amministrazione si trovano in buono stato d'uso oppure hanno necessità di manutenzione e se per evitare il fallimento totale del progetto intendono apportare qualche modifica».