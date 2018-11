Condividi | Red 20:24 Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, le Fiamme gialle di Cagliari hanno concluso una verifica fiscale nei confronti di un soggetto economico del capoluogo regionale operante nel settore edile Scoperta evasione fiscale per oltre 319mila euro



CAGLIARI - Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, le Fiamme gialle di Cagliari hanno concluso una verifica fiscale nei confronti di un soggetto economico del capoluogo regionale operante nel settore edile. L’azione dei finanzieri è stata orientata alla verifica del corretto adempimento delle disposizioni tributarie ai fini dell’Iva e delle imposte dirette.



L'obiettivo dell'indagine è stato individuato dopo una specifica opera di intelligence che ha coniugato le risultanze dell’attività di controllo economico del territorio e l’analisi delle numerose informazioni contenute nelle banche dati del corpo. Le attività ispettive hanno consentito di rilevare che, per il periodo d’imposta 2016, il soggetto economico aveva omesso di presentare la dichiarazione fiscale ai fini delle imposte dirette e dell’Iva, occultando in tal modo ricavi per 319.678euro, con una evasione di Iva per 4.914euro, configurandosi come evasore totale. Commenti CAGLIARI - Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, le Fiamme gialle di Cagliari hanno concluso una verifica fiscale nei confronti di un soggetto economico del capoluogo regionale operante nel settore edile. L’azione dei finanzieri è stata orientata alla verifica del corretto adempimento delle disposizioni tributarie ai fini dell’Iva e delle imposte dirette.L'obiettivo dell'indagine è stato individuato dopo una specifica opera di intelligence che ha coniugato le risultanze dell’attività di controllo economico del territorio e l’analisi delle numerose informazioni contenute nelle banche dati del corpo. Le attività ispettive hanno consentito di rilevare che, per il periodo d’imposta 2016, il soggetto economico aveva omesso di presentare la dichiarazione fiscale ai fini delle imposte dirette e dell’Iva, occultando in tal modo ricavi per 319.678euro, con una evasione di Iva per 4.914euro, configurandosi come evasore totale.