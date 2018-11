video Condividi | S.O. 17:35 «Queste alghe inquinano, vanno allontanate»



La normativa parla chiaro: la posidonia spostata durante l´estate deve essere riposizionata sulla spiaggia (questo nell'ultimo decennio non sempre è successo e infatti i siti di stoccaggio scoppiano). Per molti balneari però la situazione è insostenibile e chiedono lo stop ai lavori. Bloccando fisicamente i camion. «Queste non sono più alghe ma veri e propri rifiuti. Così facendo stiamo inquinando la costa, creando un enorme danno ambientale»: è l´allarme lanciato da Carmelo Monti, operatore balneare, che chiede all´Amministrazione algherese di interessare la Regione Sardegna per avere una deroga e bloccare immediatamente le operazioni. Il suo sfogo sul Quotidiano di Alghero