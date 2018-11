Condividi | Mariangela Pala 17:22 A parlare è il coordinatore cittadino di Sardigna Natzione, Nicola Franca che accusa il governo cittadino della inefficienza di tutti i servizi pubblici Sardigna Natzione: «I 5 Stelle hanno umiliato la città»



PORTO TORRES - «Oramai è passato più di un anno da quando denunciammo l’incapacità e l’inadeguatezza di questa amministrazione pentastellata al governo del nostro territorio. In un anno non abbiamo avuto risposte o soluzioni politiche di maggioranza in grado di risollevare le sorti della nostra comunità». A parlare è il coordinatore cittadino di Sardigna Natzione, Nicola Franca che accusa il governo cittadino della inefficienza di tutti i servizi pubblici.



«Gli uffici tecnici, settore economico strategico e portante di ogni comunità, sono diventati un unico vascello che naviga a vista privo di un comandante in grado di far percorrere la giusta strada necessaria per l’attrazione di investimenti sul nostro territorio. Tutti fuggono, impiegati, dirigenti, responsabili di servizio». Il coordinatore di Sardigna Natzione pone dei quesiti di moralità et etica per riflettere sulla umiliazione della comunità da parte della maggioranza.



«Sindaco, esecutivo e maggioranza, la nostra città voi la vivete? State toccando con mano, state capendo che la nostra comunità vive in una situazione totalmente apatica, priva di ogni sentimento con la rassegnazione dell’oramai ufficiale decadimento della nostra città», chiede Franca. Da una parte ci sono i servizi sociali che esplodono dalle richieste di aiuto, «le nostre piazze son deserte, gli spazi collettivi abbandonati al degrado, commercianti e imprenditori che non hanno più neanche il coraggio di muoversi e rinnovare le proprie offerte economiche».



Per Nicola Franca «l'amministrazione 5 Stelle è stata capace solo ed esclusivamente ad autorizzare un disastro paesaggistico, commerciale a favore di una grossa distribuzione andando a discapito di quel piccolo commercio che ancora oggi cerca di galleggiare e sopravvivere nella nostra comunità». Pertanto il coordinatore cittadino di Sardigna Natzione rinnova con affetto ai governanti lo stesso messaggio di un anno fa: «Voi che tre anni fa, avete urlato "onestà" se siete realmente onesti dichiarate il vostro fallimento e chiedete in pubblica piazza scusa al popolo di Porto Torres». Commenti PORTO TORRES - «Oramai è passato più di un anno da quando denunciammo l’incapacità e l’inadeguatezza di questa amministrazione pentastellata al governo del nostro territorio. In un anno non abbiamo avuto risposte o soluzioni politiche di maggioranza in grado di risollevare le sorti della nostra comunità». A parlare è il coordinatore cittadino di Sardigna Natzione, Nicola Franca che accusa il governo cittadino della inefficienza di tutti i servizi pubblici.«Gli uffici tecnici, settore economico strategico e portante di ogni comunità, sono diventati un unico vascello che naviga a vista privo di un comandante in grado di far percorrere la giusta strada necessaria per l’attrazione di investimenti sul nostro territorio. Tutti fuggono, impiegati, dirigenti, responsabili di servizio». Il coordinatore di Sardigna Natzione pone dei quesiti di moralità et etica per riflettere sulla umiliazione della comunità da parte della maggioranza.«Sindaco, esecutivo e maggioranza, la nostra città voi la vivete? State toccando con mano, state capendo che la nostra comunità vive in una situazione totalmente apatica, priva di ogni sentimento con la rassegnazione dell’oramai ufficiale decadimento della nostra città», chiede Franca. Da una parte ci sono i servizi sociali che esplodono dalle richieste di aiuto, «le nostre piazze son deserte, gli spazi collettivi abbandonati al degrado, commercianti e imprenditori che non hanno più neanche il coraggio di muoversi e rinnovare le proprie offerte economiche».Per Nicola Franca «l'amministrazione 5 Stelle è stata capace solo ed esclusivamente ad autorizzare un disastro paesaggistico, commerciale a favore di una grossa distribuzione andando a discapito di quel piccolo commercio che ancora oggi cerca di galleggiare e sopravvivere nella nostra comunità». Pertanto il coordinatore cittadino di Sardigna Natzione rinnova con affetto ai governanti lo stesso messaggio di un anno fa: «Voi che tre anni fa, avete urlato "onestà" se siete realmente onesti dichiarate il vostro fallimento e chiedete in pubblica piazza scusa al popolo di Porto Torres».