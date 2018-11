Condividi | Red 17:03 Ieri, alla fine delle indagini del caso, gli agenti della Squadra Mobile di Sassari hanno segnalato in stato di libertà all´Autorità giudiziaria un 57enne responsabile di reati contro il patrimonio Furto e danneggiamento: denunciato sassarese



SASSARI – Ieri (martedì), alla fine delle indagini del caso, gli agenti della Squadra Mobile di Sassari hanno segnalato in stato di libertà all'Autorità giudiziaria un 57enne sassarese responsabile di reati contro il patrimonio. L’uomo si è reso protagonista di due furti in due diverse abitazione in periferia, dalle quali, con due complici (la cui identità è in corso da accertamento), ha rubato un trapano e danneggiato il portoncino d’ingresso.



I poliziotti sono riusciti a risalire all'identità di uno degli autori del reato guardando le immagini dell'impianto di videosorveglianza installato in una delle abitazioni. Il 57enne, dopo le formalità di rito, è stato denunciato in stato di libertà per furto aggravato e danneggiamento in concorso.