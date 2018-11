Condividi | Red 14:36 Si terrà domani mattina, nella Sala Conferenze de Lo Quarter, la presentazione alla stampa di “Notte di luce”. Alghero, in gemellaggio con Reggio Emilia, celebrerà il valore della differenza e l´attenzione verso le persone con disabilità con una giornata speciale dedicata alla “luce”, simbolo di ciò che può sconfiggere l´indifferenza Notte di luce: Alghero e Reggio Emilia per la disabilità



ALGHERO - Si terrà domani, giovedì 29 novembre, alle 11, nella Sala Conferenze de Lo Quarter, ad Alghero, la presentazione alla stampa di “Notte di luce”. Alghero, in gemellaggio con Reggio Emilia, celebrerà il valore della differenza e l'attenzione verso le persone con disabilità con una giornata speciale dedicata alla “luce”, simbolo di ciò che può sconfiggere l'indifferenza.



Tutti i dettagli della manifestazione, organizzata in collaborazione con le associazioni di volontariato e le Consulte, saranno svelati in occasione della conferenza stampa alla quale parteciperà il sindaco di Alghero Mario Bruno, il presidente della Fondazione Alghero Massimo Cadeddu, i referenti locali delle numerose associazioni coinvolte e, in collegamento, il sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi. Durante la mattinata, sarà anche possibile assistere per qualche momento alle prove generali dell'evento in programma sabato 1 dicembre e vedere un'anteprima degli allestimenti.



