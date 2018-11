Condividi | Red 10:08 Dalla chiusura totale delle frontiere al “decreto insicurezza”: Alghero e la Sardegna dicono No. Venerdì, ResPublica presenterà il progetto nel Distretto della creatività il progetto e lo farà ospitando alcuni dei promotori come Ya Basta Bologna ed Arci Mediterranea-Saving humans ad Alghero



ALGHERO - «Dalla chiusura totale delle frontiere al “decreto insicurezza”: Alghero e la Sardegna dicono No». Venerdì 30 novembre, ResPublica presenta ad Alghero, nel Distretto della creatività, il progetto “Mediterranea-Saving humans” e lo farà ospitando alcuni dei promotori come Ya Basta Bologna ed Arci.



Mediterranea è una piattaforma di realtà della società civile arrivata nel Mediterraneo centrale, dopo che le Ong, «criminalizzate dalla retorica politica senza che mai nessuna inchiesta abbia portato a una sentenza di condanna, sono in gran parte state costrette ad abbandonarlo. Quella di Mediterranea è un’azione di disobbedienza morale – spiegano gli organizzatori - ma di obbedienza civile. Disobbedisce al discorso pubblico nazionalista e xenofobo e al divieto, di fatto, di testimoniare quello che succede nel Mediterraneo; obbedisce, invece, alle norme costituzionali e internazionali, da quelle del mare al diritto dei diritti umani, comprese l’obbligatorietà del salvataggio di chi si trova in condizioni di pericolo e la sua conduzione in un porto sicuro se si dovessero verificare le condizioni».



A partire da un nucleo promotore, di cui fanno parte associazioni come l’Arci e Ya Basta Bologna, Ong come Sea-Watch, il magazine on-line “I Diavoli”, imprese sociali come “Moltivolti” di Palermo, «vogliamo costruire, dal centro del Mediterraneo, un nuovo spazio possibile: aperto, solidale e fondato sul rispetto della vita umana. L’obiettivo principale è essere dove bisogna essere, testimoniare e denunciare ciò che accade e, se necessario, soccorrere chiunque rischi di morire nel Mediterraneo centrale, come impongono tutte le norme vigenti. Mediterranea lavora anche a terra, attraverso la costruzione di una rete territoriale di supporto. Una vera “piattaforma” di connessione sociale tra realtà esistenti e singoli che vogliono partecipare a questa impresa».



