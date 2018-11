Condividi | M.P. 21:54 Al Mut di Stintino si è concluso il convegno internazionale Dialogando che ha messo al centro dell´attenzione le questioni della religione, dell´identità e della cooperazione tra Europa Africa e vicino Oriente Stintino ponte tra Europa, Africa e Oriente



STINTINO - Un ponte tra le comunità, una cooperazione per lo sviluppo tra i popoli e il dialogo interreligioso. E ancora, la necessità di investimenti in cultura, ambiente, sanità e integrazione sociale per sostenere i governi e le comunità e arrivare a condizioni di equità. Si è aperta su questi temi, sabato al Mut di Stintino, la quarta edizione del convegno internazionale Dialogando che ha messo al centro dell'attenzione le questioni della religione, dell'identità e della cooperazione tra l'Europa, l'Africa e il vicino Oriente.



Il convegno, organizzato dal Comune di Stintino con il contributo dell'Università di Sassari e dell'associazione il Tempo della memoria, ha colto nel segno ancora una volta e le testimonianze, alcune arrivate anche da terre di frontiera, hanno dimostrato un forte desiderio di confronto e di apertura. La voglia di abbattere il muro delle differenze e la volontà, pur nelle diversità e specificità, di costruire legami veri e di amicizia tra i popoli.



«È un piccolo contributo – ha detto il sindaco di Stintino Antonio Diana – che la nostra amministrazione vuole dare. Un'attività iniziata nel 2015 e siamo orgogliosi che questa prosegua con una forte risposta. Siamo convinti della necessità del dialogo continuo tra i popoli, perché da qui possono nascere quelle azioni di sviluppo, di cooperazione, amicizia e scambio economico, fattori cruciali per la pace e la prosperità economica».