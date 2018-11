Condividi | Red 22:36 Marcello Cherchi, Francesco Desogus, Donato Forcillo, Gianluca Mandas ed Anna Sulis sono i cinque più votate alle Regionarie del Movimento 5 stelle per decidere il candidato presidente alle Elezioni Regionali 2019 Regionarie M5s: ecco i magnifici 5



CAGLIARI – Il 52enne di Sassari Marcello Cherchi, il 58enne di Sestu Francesco Desogus, il 31enne di Porto Torres Donato Forcillo, il 38enne di Elmas Gianluca Mandas e la 56enne di Quartu Sant'Elena Anna Sulis sono i cinque più votati alle Regionarie del Movimento 5 stelle per decidere il candidato presidente alle Elezioni Regionali 2019. Il voto è stato espresso ieri (lunedì), sulla piattaforma Rousseau, da 1453 iscritti. Ancora non è stata fissata la data del secondo e definitivo turno.