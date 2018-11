Condividi | S.O. 18:40 Quando le eccellenze s´incontrano, il risultato non può che essere eccezionale. Nelle etichette dei vini più importanti della storica cantina di Alghero i personaggi icona della Sardegna nei tratti dello stilista Antonio Marras Antonio Marras firma Sella&Mosca



ALGHERO - "Catore" per il Torbato, "Mustazzo" col Cannonau, "Ambat" del Vermentino, "Oscari" per lo spumante classico. L’idea di Antonio Marras è stata quella di caratterizzare ogni bottiglia con un personaggio di fantasia. Ma che attinge ad un immaginario collettivo fatto di icone caratteristiche del territorio con i suoi mestieri.



Vino, moda & arte. Nascono così le nuove etichette per i vini più popolari e importanti della storica cantina di Alghero. E quando le eccellenze s'incontrano, il risultato non può che essere eccezionale.



A firmare i vini Sella & Mosca lo stilista icona nel panorama del design e della moda in Sardegna e in Italia, l'algherese Antonio Marras. E' proprio dalla collaborazione col Gruppo Terra Moretti, che possiede anche Bellavista e Contadi Castaldi in Franciacorta, Petra a Suvereto, Teruzzi e Puthod a San Gimignano, che nascono nuove storie. Da raccontare e degustare.