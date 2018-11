Condividi | Red 21:11 Tre interventi dello specialista nel corso della diretta streaming dalla sala operatoria del Policlinico universitario Duilio Casula. Anche a Poznan vetrina internazionale per la scuola di medicina dell’ateneo di Cagliari. In Polonia, per l’European laryngological live surgery broadcast, i principali esperti della disciplina. Tumori e sistema robotico al centro delle sessioni del quarto appuntamento continentale Puxeddu all’evento della Società laringologica Europea



CAGLIARI - Domani, mercoledì 28 novembre, dalle 9 alle 17, la chirurgia dell’ateneo incornicia un’altra proficua occasione di scambio, confronto clinico e chirurgico di rilievo mondiale. Roberto Puxeddu (direttore scuola specializzazione Otorinolaringoiatria, Dipartimento Scienze chirurgiche, Facoltà di Medicina dell'Università degli studi di Cagliari) è l’unico specialista italiano ad operare in diretta streaming nell’ambito del quarto “European laryngological live surgery broadcast” in programma a Poznan, in Polonia. Lo specialista eseguirà tre interventi dalla sala operatoria del Policlinico universitario “Duilio Casula”, Monserrato.



La Società laringologica europea, con il professor Puxeddu, ha coinvolto per i lavori in programma a Poznan (con i centri locali, dal Dipartimento di Otorinolaringoiatria dell’Università di Scienze mediche al Supercomputing and networking Center fino al Dipartimento comunale di salute e sociale), i professori Vilaseca e Quer (Barcellona), Giovanni (Marsiglia), Remacle (Lussemburgo), Wittekindt (Giessen), Simo (London), Langeveld (Laiden), Lang (Essen) e Wierzbicka (Poznan). Tra i temi trattati durante l’evento, “Il cancro della laringe: (casi trattati endoscopicamente) laser a Co2, incluso il sistema robotico”, “Papillomatosi della laringe”, “Il diverticolo di Zenker-approccio endoscopico ed esterno”. L’ultimo appuntamento curato dalla Società laringologica europea ha coinvolto ottomila chirurghi provenienti da sessantadue Paesi. Sono stati affrontati diciotto interventi chirurgici su varie patologie oncologiche.



Roberto Puxeddu, autorità indiscussa in campo mondiale per la chirurgia oncologica laringea, rappresenta una delle punte di diamante delle scuole di medicina dell’ateneo del capoluogo. Lo specialista, ordinario al Policlinico “Duilio Casula”, Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari, non solo ha maturato esperienze all’estero in strutture accreditate con profili e referenze inoppugnabili, ma è relatore e primo operatore nei principali consessi mondiali. Tra questi, oltre alla partecipazione ai congressi curati dalla Società laringologica europea, i lavori tenutasi a Mumbai ed a Nagpur, in India, sulla chirurgia laser delle prime vie respiratorie e sul ruolo del laser nel trattamento dei carcinomi della laringe e della ipofaringe.



