Una rete del difensore centrale ha deciso al 74´ il posticipo della 13esima giornata di serie B tra Crotone e Cosenza, permettendo alla sua squadra di sbancare lo Scida Primo gol in serie B per l´algherese Idda



ALGHERO – Prima rete in serie B per l'algherese Riccardo Idda. Il difensore centrale ha deciso al 74' il posticipo della 13esima giornata di serie B tra Crotone e Cosenza, permettendo alla sua squadra di sbancare lo Scida.



Idda è stato il più pronto di tutti ad avventarsi sulla palla dopo la respinta di Cordaz sull'incornata di Baclet sul traversone di Legittimo. Tre punti importanti per il Cosenza, che rinsalda la panchina traballante del suo allenatore Piero Braglia.



CROTONE-COSENZA 0-1:

CROTONE: Cordaz, Sampirisi, Vaisanen, Curado, Martella, Rohden, Barberis, Molina (31'st Simy), Stoian (1'st Marchizza), Budimir (24'st Spinelli), Firenze. Allenatore Massimo Oddo.

COSENZA: Perina, Corsi, Idda, Legittimo, D'Orazio (31'st Pascali), Bruccini, Mungo, Garritano (13'st Baclet), Baez (30'st Verna), Maniero, Tutino. Allenatore Piero Braglia.

ARBITRO: Gianluca Aureliano di Bologna.

RETE: 29'st Idda.



