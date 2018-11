Condividi | Red 14:24 L´Istituto Comprensivo n.1 Alghero, in occasione dei cent´anni dalla fine della Prima Guerra mondiale, ha organizzato la mostra “Vicini cent´anni”, allestita dagli studenti con materiali di ricerca, documenti e cimeli dell´epoca, con particolare attenzione alla memoria ed ai destini degli algheresi che combatterono sui fronti della Grande Guerra fra il 1915 ed il 1918 La Grande guerra vista dagli studenti algheresi



ALGHERO - L'Istituto Comprensivo n.1 Alghero, in occasione dei cent'anni dalla fine della Prima Guerra mondiale, ha organizzato la mostra “Vicini cent'anni”, allestita dagli studenti con materiali di ricerca, documenti e cimeli dell'epoca, con particolare attenzione alla memoria ed ai destini degli algheresi che combatterono sui fronti della Grande Guerra fra il 1915 ed il 1918. Oltre ad interessanti reperti fotografici e documentali, sarà consultabile l'elenco completo dei quasi duecento algheresi caduti durante il conflitto.



La mostra sarà allestita nella biblioteca della Scuola media di Via XX settembre e sarà visitabile dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30, da lunedì 3 a giovedì 20 dicembre. Venerdì 7, alle 17, sempre nella stessa scuola, Raffaele Sari Bozzolo terrà una conferenza dal titolo “La nostra memoria: storia e storie di Alghero e degli algheresi negli anni della Grande guerra”. Commenti ALGHERO - L'Istituto Comprensivo n.1 Alghero, in occasione dei cent'anni dalla fine della Prima Guerra mondiale, ha organizzato la mostra “Vicini cent'anni”, allestita dagli studenti con materiali di ricerca, documenti e cimeli dell'epoca, con particolare attenzione alla memoria ed ai destini degli algheresi che combatterono sui fronti della Grande Guerra fra il 1915 ed il 1918. Oltre ad interessanti reperti fotografici e documentali, sarà consultabile l'elenco completo dei quasi duecento algheresi caduti durante il conflitto.La mostra sarà allestita nella biblioteca della Scuola media di Via XX settembre e sarà visitabile dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30, da lunedì 3 a giovedì 20 dicembre. Venerdì 7, alle 17, sempre nella stessa scuola, Raffaele Sari Bozzolo terrà una conferenza dal titolo “La nostra memoria: storia e storie di Alghero e degli algheresi negli anni della Grande guerra”.