Condividi | A.S. 14:04 Lo prevede un emendamento del relatore al decreto fiscale, Emiliano Fenu (M5S), approvato dalla commissione Finanze del Senato che interviene sulle norme dello Sblocca-Italia del 2014 (Governo Renzi) spostando il termine oltre il quale scatta la revoca dei finanziamenti per ritardi su appaltabilità e cantierabilità delle opere Sassari-Alghero: 125mln salvi per il 2019



ALGHERO – Salvi i fondi per la realizzazione di diverse opere pubbliche in Italia. Dagli interventi negli aeroporti di Firenze e Salerno al completamento del Ponte Congressi Eur-Roma, fino Strada Statale 291 Sassari-Alghero (primo e quarto lotto), la Variante della Tremezzina sulla statale internazionale Regina, nel comasco, e la Pedemontana piemontese tra A4 e A26 (Masserano-Ghemme).



Lo prevede un emendamento del relatore al decreto fiscale, Emiliano Fenu (M5S), approvato dalla commissione Finanze del Senato che interviene sulle norme dello Sblocca-Italia del 2014 (Governo Renzi). Si sposta il termine oltre il quale scatta la revoca dei finanziamenti per ritardi su appaltabilità e cantierabilità delle opere. Il progetto doveva partire entro la fine dell’anno in cui erano disponibili le risorse, con la modifica invece il termine si sposta all'anno successivo all'arrivo del finanziamento.



Significa che per tutto il 2019 i fondi necessari per avviare l'opera saranno in sicurezza. «Una buona notizia. Anche oggi ho sollecitato incontro col Sottosegretario Giorgetti che presiede il CIPE» il commento del sindaco di Alghero, Mario Bruno, che prosegue la battaglia per avere certezze sul proseguimento a 4 corsie.



Nella foto: il sindaco di Alghero proprio nel tratto in cui la strada Sassari-Alghero s'interrompe Commenti ALGHERO – Salvi i fondi per la realizzazione di diverse opere pubbliche in Italia. Dagli interventi negli aeroporti di Firenze e Salerno al completamento del Ponte Congressi Eur-Roma, fino Strada Statale 291 Sassari-Alghero (primo e quarto lotto), la Variante della Tremezzina sulla statale internazionale Regina, nel comasco, e la Pedemontana piemontese tra A4 e A26 (Masserano-Ghemme).Lo prevede un emendamento del relatore al decreto fiscale, Emiliano Fenu (), approvato dalla commissione Finanze del Senato che interviene sulle norme dello Sblocca-Italia del 2014 (Governo Renzi). Si sposta il termine oltre il quale scatta la revoca dei finanziamenti per ritardi su appaltabilità e cantierabilità delle opere. Il progetto doveva partire entro la fine dell’anno in cui erano disponibili le risorse, con la modifica invece il termine si sposta all'anno successivo all'arrivo del finanziamento.Significa che per tutto il 2019 i fondi necessari per avviare l'opera saranno in sicurezza. «Una buona notizia. Anche oggi ho sollecitato incontro col Sottosegretario Giorgetti che presiede il» il commento del sindaco di Alghero, Mario Bruno, che prosegue la battaglia per avere certezze sul proseguimento a 4 corsie.Nella foto: il sindaco di Alghero proprio nel tratto in cui la strada Sassari-Alghero s'interrompe