Firma della convenzione per il coordinamento della progettazione urbanistica della città con Joan Busquets. Sarà l'urbanista catalano a dare una visione strategica internazionale e rendere pienamente coerente la pianificazione della città del futuro, facendo dialogare i numerosi piani in corso di progettazione. Si va dal piano urbanistico al Pul, al Piano della Mobilità, il Piano della Bonifica e quello di zonizzazione acustica.