Bilancio partecipato in borgata: ideazione chiusa

SASSARI - Si è conclusa la fase ideativa del percorso di Bilancio partecipativo organizzato dal Comune di Sassari e dalla Circoscrizione unica della Nurra nelle borgate. Avviato il 29 ottobre a La Corte, il percorso, al quale ha preso parte la Giunta comunale, ha toccato Campanedda, Baratz e Palmadula, in quattro incontri che hanno visto protagonisti i cittadini, coinvolti nella definizione di progetti che saranno finanziati per il triennio 2019-2021, con un investimento totale di 150mila euro. In prticolare, i progetti riguardano il miglioramento della viabilità, il rafforzamento della rete dei trasporti e dei presidi sanitari, gli interventi di manutenzione straordinaria nelle strutture scolastiche, l'adeguamento di spazi pubblici, da trasformare in centri di aggregazione sociale.



Le idee raccolte sono in questo momento al vaglio degli uffici comunali, che realizzeranno delle schede progettuali da mettere a votazione. «Nelle prossime settimane, sono previsti due ulteriori appuntamenti - spiega l'assessore comunale al Bilancio Simone Campus - Durante una seduta del Consiglio circoscrizionale della Nurra, saranno presentate le schede progettuali, che saranno poi votate in una successiva giornata. È importante sottolineare che il finanziamento di 150mila euro va ad aggiungersi agli investimenti già stanziati o ancora da stanziare per la Nurra».



«Una realtà periferica che attende un suo riconoscimento dalla Regione – commenta il sindaco Nicola Sanna – come Municipalità, al pari della Municipalità di Pirri. L'Amministrazione vive il percorso di Bilancio partecipativo come un banco di prova, in attesa del riconoscimento che vedrebbe destinata alla Nurra una quota stabile del Bilancio comunale». Il percorso è stato condotto dall'esperto di processi partecipativi Stefano Sotgiu, che ha trasferito al suo interno alcune buone paratiche maturate nell'ambito del progetto Eupuru per le Periferie urbane.



